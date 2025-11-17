FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen International Consolidated Airlines-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der International Consolidated Airlines-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,78 EUR. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 728,934 International Consolidated Airlines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,39 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 581,38 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24,19 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 20,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at