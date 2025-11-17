International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Profitable International Consolidated Airlines-Anlage?
|
17.11.2025 10:03:54
FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit der International Consolidated Airlines-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,78 EUR. Bei einem International Consolidated Airlines-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 728,934 International Consolidated Airlines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,39 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 7 581,38 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24,19 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von International Consolidated Airlines belief sich zuletzt auf 20,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.mehr Analysen
|10:08
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|06.08.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.07.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|International Consolidated Airlines Underweight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.07.25
|International Consolidated Airlines Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|International Consolidated Airlines Market-Perform
|Bernstein Research
