International Consolidated Airlines Aktie
WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
|Analystenbewertung
|
10.11.2025 13:18:00
IAG-Aktie legt zu: International Airlines Group bleibt Branchenfavorit von JPMorgan
Die Gewinnentwicklung der Airline-Holding dürfte sich im vierten Quartal nach dem enttäuschenden dritten bessern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Zudem rechnet er im Zuge der Jahresbilanz mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen in einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro im Basisszenario. International Consolidated Airlines ist sein Branchenfavorit, und die Aktien stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan.
Die IAG-Aktie gewinnt in London zeitweise 3,44 Prozent auf 3,78 GBP.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Bildquelle: Markus Gann / Shutterstock.com
