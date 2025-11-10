International Consolidated Airlines Aktie

International Consolidated Airlines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

Analystenbewertung 10.11.2025 13:18:00

IAG-Aktie legt zu: International Airlines Group bleibt Branchenfavorit von JPMorgan

IAG-Aktie legt zu: International Airlines Group bleibt Branchenfavorit von JPMorgan

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Overweight" belassen.

Die Gewinnentwicklung der Airline-Holding dürfte sich im vierten Quartal nach dem enttäuschenden dritten bessern, schrieb Harry Gowers am Sonntag. Zudem rechnet er im Zuge der Jahresbilanz mit der Ankündigung von Aktienrückkäufen in einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro im Basisszenario. International Consolidated Airlines ist sein Branchenfavorit, und die Aktien stehen auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan.

Die IAG-Aktie gewinnt in London zeitweise 3,44 Prozent auf 3,78 GBP.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquelle: Markus Gann / Shutterstock.com

09:14 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10.11.25 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

International Consolidated Airlines S.A. 4,37 0,51% International Consolidated Airlines S.A.

