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Marktbericht 31.03.2026 12:26:33

Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Kursplus

Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Kursplus

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in London zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 10 206,11 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,863 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 127,90 Punkten, nach 10 127,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10 218,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 118,65 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 10 910,55 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Stand von 9 931,38 Punkten auf. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Stand von 8 582,81 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,56 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 3,23 Prozent auf 32,63 GBP), BAE Systems (+ 2,86 Prozent auf 21,93 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,64 Prozent auf 0,70 GBP), Kingfisher (+ 2,41 Prozent auf 2,84 GBP) und Frasers Group (+ 2,41 Prozent auf 6,38 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-1,29 Prozent auf 3,43 GBP), Metlen Energy Metals (-1,10 Prozent auf 32,34 EUR), Ocado Group (-0,91 Prozent auf 1,80 GBP), IMI (-0,62 Prozent auf 25,76 GBP) und Beazley (-0,14 Prozent auf 12,67 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 21 713 073 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 255,295 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 27,60 2,22% 3i plc
Airtel Africa 3,98 -1,00% Airtel Africa
Antofagasta plc 37,70 3,74% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 169,80 0,53% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 25,24 3,40% BAE Systems plc
Beazley PLC 14,60 0,00% Beazley PLC
Frasers Group PLC Registered Shs 7,40 3,50% Frasers Group PLC Registered Shs
IMI PLC 29,20 -2,01% IMI PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,81 3,85% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Kingfisher plc 3,29 4,51% Kingfisher plc
Legal & General plc 2,89 2,48% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,08 2,38% Lloyds Banking Group
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 32,16 -1,71% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,07 0,44% Ocado Group PLC
Schroders PLC Registered Shs 6,64 0,45% Schroders PLC Registered Shs

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