Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Marktbericht
|
31.03.2026 12:26:33
Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Kursplus
Um 12:09 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,77 Prozent auf 10 206,11 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,863 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 127,90 Punkten, nach 10 127,96 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10 218,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 118,65 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 10 910,55 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, einen Stand von 9 931,38 Punkten auf. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Stand von 8 582,81 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,56 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Antofagasta (+ 3,23 Prozent auf 32,63 GBP), BAE Systems (+ 2,86 Prozent auf 21,93 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,64 Prozent auf 0,70 GBP), Kingfisher (+ 2,41 Prozent auf 2,84 GBP) und Frasers Group (+ 2,41 Prozent auf 6,38 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-1,29 Prozent auf 3,43 GBP), Metlen Energy Metals (-1,10 Prozent auf 32,34 EUR), Ocado Group (-0,91 Prozent auf 1,80 GBP), IMI (-0,62 Prozent auf 25,76 GBP) und Beazley (-0,14 Prozent auf 12,67 GBP).
Die teuersten Unternehmen im FTSE 100
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 21 713 073 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 255,295 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,38 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|27,60
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|Airtel Africa
|3,98
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|Antofagasta plc
|37,70
|3,74%
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|169,80
|0,53%
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|25,24
|3,40%
|Beazley PLC
|14,60
|0,00%
|Frasers Group PLC Registered Shs
|7,40
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|IMI PLC
|29,20
|-2,01%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,81
|3,85%
|Kingfisher plc
|3,29
|4,51%
|Legal & General plc
|2,89
|2,48%
|Lloyds Banking Group
|1,08
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|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|32,16
|-1,71%
|Ocado Group PLC
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|0,44%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,64
|0,45%
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|FTSE 100
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