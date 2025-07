Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

So bewegte sich der FTSE 100 zum Handelsschluss.

Schlussendlich stieg der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,23 Prozent auf 8 975,66 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,597 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 867,02 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8 867,02 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 867,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 979,41 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,73 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 10.06.2025, bei 8 853,08 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 10.04.2025, einen Stand von 7 913,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 193,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 8,66 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 979,41 Punkte. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Rio Tinto (+ 4,00 Prozent auf 44,48 GBP), Glencore (+ 3,94 Prozent auf 3,10 GBP), Ashtead (+ 3,80 Prozent auf 49,20 GBP), Smith Nephew (+ 3,63 Prozent auf 11,56 GBP) und Whitbread (+ 3,35 Prozent auf 30,82 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Land Securities Group (-2,52 Prozent auf 5,81 GBP), Hiscox (-1,76 Prozent auf 12,27 GBP), SSE (-1,72 Prozent auf 18,54 GBP), Centrica (-1,59 Prozent auf 1,55 GBP) und Severn Trent (-1,32 Prozent auf 26,26 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 77 479 536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 186,361 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Im FTSE 100 verzeichnet die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Phoenix Group-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,78 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at