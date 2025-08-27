Nissan Motor Aktie

Nissan Motor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

Index im Fokus 27.08.2025 22:35:20

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,21 Prozent auf 21 590,14 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,083 Prozent tiefer bei 21 526,33 Punkten in den Handel, nach 21 544,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 21 476,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 616,17 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,576 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 108,32 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Wert von 19 199,16 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 17 754,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 19,07 Prozent auf 2,56 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,54 Prozent auf 13,22 USD), Photronics (+ 7,63 Prozent auf 23,97 USD), Steven Madden (+ 4,41 Prozent auf 29,38 USD) und Nortech Systems (+ 4,40 Prozent auf 9,01 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Taylor Devices (-6,56 Prozent auf 48,02 USD), Nissan Motor (-6,52 Prozent auf 2,15 USD), TransAct Technologies (-5,95 Prozent auf 4,11 USD), Grupo Financiero Galicia (-4,16 Prozent auf 39,82 USD) und OraSure Technologies (-4,02 Prozent auf 3,34 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 35 334 323 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 11,43 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

