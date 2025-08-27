Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Index im Fokus
|
27.08.2025 22:35:20
Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge
Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,21 Prozent auf 21 590,14 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,083 Prozent tiefer bei 21 526,33 Punkten in den Handel, nach 21 544,27 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 21 476,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21 616,17 Punkten lag.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,576 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21 108,32 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 27.05.2025, einen Wert von 19 199,16 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2024, bei 17 754,82 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 11,98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 21 803,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 784,03 Punkten.
NASDAQ Composite-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell 3D Systems (+ 19,07 Prozent auf 2,56 USD), American Eagle Outfitters (+ 8,54 Prozent auf 13,22 USD), Photronics (+ 7,63 Prozent auf 23,97 USD), Steven Madden (+ 4,41 Prozent auf 29,38 USD) und Nortech Systems (+ 4,40 Prozent auf 9,01 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Taylor Devices (-6,56 Prozent auf 48,02 USD), Nissan Motor (-6,52 Prozent auf 2,15 USD), TransAct Technologies (-5,95 Prozent auf 4,11 USD), Grupo Financiero Galicia (-4,16 Prozent auf 39,82 USD) und OraSure Technologies (-4,02 Prozent auf 3,34 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 35 334 323 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,776 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 6,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Alliance Resource Partners LP-Aktie mit 11,43 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
22:35
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
26.08.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
26.08.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.08.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Dienstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.08.25
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.08.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
25.08.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Nissan Motor Co. Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|3D Systems Corp.
|2,18
|20,40%
|Agilysys Inc.
|94,00
|1,62%
|Alliance Resource Partners LP
|22,99
|1,05%
|American Eagle Outfitters Inc.
|10,50
|0,96%
|Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
|33,80
|-4,52%
|Nissan Motor Co. Ltd.
|2,00
|0,21%
|Nortech Systems Inc.
|9,01
|4,40%
|NVIDIA Corp.
|156,22
|0,05%
|OraSure Technologies Inc.
|2,86
|-2,72%
|Photronics Inc.
|18,98
|-0,08%
|Steven Madden Ltd.
|25,00
|4,17%
|Taylor Devices Inc.
|48,02
|-6,56%
|TransAct Technologies Inc.
|4,11
|-5,95%
|Upbound Group Inc Registered Shs
|22,40
|3,70%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|21 590,14
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Bilanz: ATX und DAX beenden Handel tiefer -- US-Börsen letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischem Markt ging es am Mittwoch abwärts. Der deutsche Leitindex gab ebenso ab. Anleger an den US-Börsen zeigten vor den US-nachbörslich erwarteten NVIDIA-Zahlen optimistisch. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.