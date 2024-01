Pluszeichen in Wien: ATX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

Anleger in Wien schicken den ATX heute erneut ins Plus.

Um 09:12 Uhr notiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,09 Prozent stärker bei 3 434,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 111,823 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,031 Prozent tiefer bei 3 430,19 Punkten, nach 3 431,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 434,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3 425,82 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 2,67 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 3 407,66 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 25.10.2023, bei 3 024,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.01.2023, lag der ATX noch bei 3 331,09 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,651 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Andritz (+ 1,70 Prozent auf 59,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,65 Prozent auf 7,72 EUR), Verbund (+ 0,60 Prozent auf 75,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,43 Prozent auf 23,32 EUR) und Wienerberger (+ 0,27 Prozent auf 29,98 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil Erste Group Bank (-0,58 Prozent auf 39,65 EUR), Vienna Insurance (-0,37 Prozent auf 26,75 EUR), Raiffeisen (-0,25 Prozent auf 19,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,22 Prozent auf 44,65 EUR) und EVN (-0,20 Prozent auf 25,30 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der UNIQA Insurance-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 14 949 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 26,143 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Unter den ATX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie an.

