Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen

Heute zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Zum Handelsschluss ging es im ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,72 Prozent nach oben auf 1 798,20 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,022 Prozent auf 1 785,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1 785,39 Punkten am Vortag.

Bei 1 802,35 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 782,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,04 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 02.04.2024, einen Wert von 1 776,24 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 02.02.2024, einen Stand von 1 729,13 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 02.05.2023, den Wert von 1 610,57 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,91 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 802,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit Verbund (+ 3,14 Prozent auf 73,85 EUR), Erste Group Bank (+ 2,74 Prozent auf 45,07 EUR), voestalpine (+ 2,31 Prozent auf 25,70 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 1,97 Prozent auf 8,30 EUR) und IMMOFINANZ (+ 1,94 Prozent auf 23,70 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Schoeller-Bleckmann (-6,78 Prozent auf 42,60 EUR), AT S (AT&S) (-4,12 Prozent auf 20,00 EUR), Addiko Bank (-3,78 Prozent auf 17,80 EUR), OMV (-1,97 Prozent auf 43,80 EUR) und Raiffeisen (-1,96 Prozent auf 17,04 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 671 075 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 24,875 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Warimpex-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at