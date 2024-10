Pluszeichen in Wien: ATX schlussendlich fester

Am Freitag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,94 Prozent höher bei 3 583,16 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 114,557 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 3 549,41 Punkte an der Kurstafel, nach 3 549,71 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 586,91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 546,41 Einheiten.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verlor der ATX bereits um 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 25.09.2024, wies der ATX 3 591,63 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, wies der ATX einen Stand von 3 669,25 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, bei 3 024,52 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,02 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 3 777,78 Punkte. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit DO (+ 3,28 Prozent auf 145,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,90 Prozent auf 28,35 EUR), voestalpine (+ 2,39) Prozent auf 20,12 EUR), Lenzing (+ 2,14 Prozent auf 33,45 EUR) und Verbund (+ 1,94 Prozent auf 78,80 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Telekom Austria (-0,75 Prozent auf 7,89 EUR), CA Immobilien (-0,57 Prozent auf 24,26 EUR), Vienna Insurance (-0,16 Prozent auf 30,35 EUR), Erste Group Bank (+ 0,18 Prozent auf 48,84 EUR) und BAWAG (+ 0,22 Prozent auf 68,40 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 303 020 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 26,282 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at