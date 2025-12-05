ATX
|
5 081,82
|
-10,41
|
-0,20 %
|Index im Blick
|
05.12.2025 09:29:02
Pluszeichen in Wien: ATX zum Start auf grünem Terrain
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,27 Prozent fester bei 5 105,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 148,550 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,010 Prozent auf 5 091,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 092,23 Punkten am Vortag.
Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 091,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 106,30 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 784,37 Punkte. Der ATX wies vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Wert von 4 597,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, lag der ATX noch bei 3 574,83 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 39,63 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 106,30 Punkte. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR), voestalpine (+ 1,56 Prozent auf 37,76 EUR), CPI Europe (+ 0,87 Prozent auf 15,10 EUR), BAWAG (+ 0,60 Prozent auf 118,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,57 Prozent auf 35,48 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 32,70 EUR), EVN (-0,73 Prozent auf 27,20 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 30,95 EUR), CA Immobilien (-0,33 Prozent auf 24,14 EUR) und DO (-0,32 Prozent auf 185,80 EUR).
Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 60 523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,535 Mrd. Euro.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,24 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 081,82
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.