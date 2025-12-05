Pluszeichen in Wien: ATX zum Start auf grünem Terrain

Der ATX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,27 Prozent fester bei 5 105,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 148,550 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,010 Prozent auf 5 091,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 092,23 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 091,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 106,30 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der ATX bereits um 1,93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, betrug der ATX-Kurs 4 784,37 Punkte. Der ATX wies vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Wert von 4 597,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, lag der ATX noch bei 3 574,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 39,63 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der ATX bislang 5 106,30 Punkte. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR), voestalpine (+ 1,56 Prozent auf 37,76 EUR), CPI Europe (+ 0,87 Prozent auf 15,10 EUR), BAWAG (+ 0,60 Prozent auf 118,20 EUR) und Raiffeisen (+ 0,57 Prozent auf 35,48 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-0,76 Prozent auf 32,70 EUR), EVN (-0,73 Prozent auf 27,20 EUR), Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 30,95 EUR), CA Immobilien (-0,33 Prozent auf 24,14 EUR) und DO (-0,32 Prozent auf 185,80 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 60 523 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,535 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,24 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at