BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|Index im Blick
|
05.12.2025 17:58:48
Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich letztendlich leichter
Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,20 Prozent auf 5 081,82 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 148,550 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 5 091,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 092,23 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 080,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 124,42 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 784,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 597,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, betrug der ATX-Kurs 3 574,83 Punkte.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,97 Prozent nach oben. Bei 5 124,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit DO (+ 2,25 Prozent auf 190,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,90 EUR), voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 37,84 EUR), BAWAG (+ 1,70 Prozent auf 119,50 EUR) und Andritz (+ 1,48 Prozent auf 65,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-2,88 Prozent auf 32,00 EUR), OMV (-1,83 Prozent auf 47,32 EUR), Erste Group Bank (-1,79 Prozent auf 95,75 EUR), CA Immobilien (-1,65 Prozent auf 23,82 EUR) und Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 34,82 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 431 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,535 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick
Im ATX hat die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Analysen zu BAWAGmehr Analysen
|24.11.25
|BAWAG overweight
|Morgan Stanley
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|65,10
|1,48%
|AT & S (AT&S)
|32,00
|-2,88%
|BAWAG
|119,50
|1,70%
|CA Immobilien
|23,82
|-1,65%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,04
|0,47%
|DO & CO
|190,60
|2,25%
|Erste Group Bank AG
|95,75
|-1,79%
|OMV AG
|47,32
|-1,83%
|Österreichische Post AG
|31,00
|-0,32%
|Raiffeisen
|34,82
|-1,30%
|Schoeller-Bleckmann
|28,90
|1,94%
|voestalpine AG
|37,84
|1,78%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 081,82
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.