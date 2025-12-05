Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich letztendlich leichter

Der ATX kam am Freitagabend nicht vom Fleck.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,20 Prozent auf 5 081,82 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 148,550 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 5 091,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 092,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 080,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 124,42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 784,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 597,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, betrug der ATX-Kurs 3 574,83 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,97 Prozent nach oben. Bei 5 124,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit DO (+ 2,25 Prozent auf 190,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,90 EUR), voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 37,84 EUR), BAWAG (+ 1,70 Prozent auf 119,50 EUR) und Andritz (+ 1,48 Prozent auf 65,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-2,88 Prozent auf 32,00 EUR), OMV (-1,83 Prozent auf 47,32 EUR), Erste Group Bank (-1,79 Prozent auf 95,75 EUR), CA Immobilien (-1,65 Prozent auf 23,82 EUR) und Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 34,82 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 431 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,535 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Im ATX hat die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at