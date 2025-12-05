BAWAG Aktie

WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2

Index im Blick 05.12.2025 17:58:48

Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich letztendlich leichter

Der ATX kam am Freitagabend nicht vom Fleck.

Der ATX fiel im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0,20 Prozent auf 5 081,82 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 148,550 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 5 091,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 092,23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 080,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 124,42 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der ATX bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 05.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 784,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 597,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, betrug der ATX-Kurs 3 574,83 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 38,97 Prozent nach oben. Bei 5 124,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit DO (+ 2,25 Prozent auf 190,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,90 EUR), voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 37,84 EUR), BAWAG (+ 1,70 Prozent auf 119,50 EUR) und Andritz (+ 1,48 Prozent auf 65,10 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-2,88 Prozent auf 32,00 EUR), OMV (-1,83 Prozent auf 47,32 EUR), Erste Group Bank (-1,79 Prozent auf 95,75 EUR), CA Immobilien (-1,65 Prozent auf 23,82 EUR) und Raiffeisen (-1,30 Prozent auf 34,82 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 431 852 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,535 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Im ATX hat die CPI Europe-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,03 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAWAGmehr Nachrichten

Analysen zu BAWAGmehr Analysen

24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
23.10.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
24.07.25 BAWAG buy Deutsche Bank AG
09.07.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
10.03.25 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
