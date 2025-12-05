Wolford Aktie

Wolford für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 83400 / ISIN: AT0000834007

ATX Prime aktuell 05.12.2025 17:58:48

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone

Der ATX Prime zeigte sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Der ATX Prime zeigte sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,21 Prozent tiefer bei 2 525,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 2 530,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 531,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 546,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 525,17 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,34 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 378,15 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 2 293,95 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 1 781,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 38,34 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 546,28 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 4,78 Prozent auf 3,62 EUR), Frequentis (+ 2,95 Prozent auf 69,80 EUR), DO (+ 2,25 Prozent auf 190,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,90 EUR) und voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 37,84 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8,33 Prozent auf 3,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,88 Prozent auf 32,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,85 Prozent auf 81,90 EUR), Addiko Bank (-2,23 Prozent auf 21,90 EUR) und OMV (-1,83 Prozent auf 47,32 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 431 852 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,535 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,03 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

05.10.20 Wolford buy Raiffeisen Centrobank AG
19.03.19 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.12.18 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
11.12.17 Wolford neutral Raiffeisen Centrobank AG
21.08.17 Wolford verkaufen Raiffeisen Centrobank AG
Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 21,90 -2,23% Addiko Bank
AT & S (AT&S) 32,00 -2,88% AT & S (AT&S)
DO & CO 190,60 2,25% DO & CO
Erste Group Bank AG 95,75 -1,79% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,10 -1,09% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Frequentis 69,80 2,95% Frequentis
Marinomed Biotech AG 19,70 0,00% Marinomed Biotech AG
Mayr-Melnhof Karton AG 81,90 -2,85% Mayr-Melnhof Karton AG
OMV AG 47,32 -1,83% OMV AG
Raiffeisen 34,82 -1,30% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 28,90 1,94% Schoeller-Bleckmann
voestalpine AG 37,84 1,78% voestalpine AG
Wolford AG 3,30 -8,33% Wolford AG
ZUMTOBEL AG 3,62 4,78% ZUMTOBEL AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 525,91 -0,21%

