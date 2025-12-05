Wolford Aktie
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime letztendlich in der Verlustzone
Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,21 Prozent tiefer bei 2 525,91 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,009 Prozent auf 2 530,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 531,16 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 2 546,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 525,17 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der ATX Prime bereits um 1,34 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2 378,15 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 2 293,95 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, bei 1 781,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 38,34 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 546,28 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 4,78 Prozent auf 3,62 EUR), Frequentis (+ 2,95 Prozent auf 69,80 EUR), DO (+ 2,25 Prozent auf 190,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,94 Prozent auf 28,90 EUR) und voestalpine (+ 1,78 Prozent auf 37,84 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-8,33 Prozent auf 3,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,88 Prozent auf 32,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,85 Prozent auf 81,90 EUR), Addiko Bank (-2,23 Prozent auf 21,90 EUR) und OMV (-1,83 Prozent auf 47,32 EUR).
ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 431 852 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,535 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. OMV lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,03 Prozent.
