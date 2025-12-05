Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

Index-Performance im Blick 05.12.2025 15:59:09

Gewinne in Wien: ATX notiert am Freitagnachmittag im Plus

Das macht der ATX am fünften Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,31 Prozent nach oben auf 5 108,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 148,550 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 091,71 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 092,23 Punkte).

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 5 124,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 091,71 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 784,37 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 4 597,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der ATX 3 574,83 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 39,69 Prozent nach oben. Bei 5 124,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 1,79 Prozent auf 119,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR), voestalpine (+ 1,61) Prozent auf 37,78 EUR), DO (+ 1,61 Prozent auf 189,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,41 Prozent auf 28,75 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-1,52 Prozent auf 32,45 EUR), EVN (-1,28 Prozent auf 27,05 EUR), Lenzing (-1,24 Prozent auf 23,80 EUR), OMV (-0,95 Prozent auf 47,74 EUR) und Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 30,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 169 579 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,535 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick

Unter den ATX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schoeller-Bleckmannmehr Nachrichten

Analysen zu Schoeller-Bleckmannmehr Analysen

16.09.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
26.08.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.25 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.01.25 Schoeller-Bleckmann kaufen Erste Group Bank
15.01.25 Schoeller-Bleckmann buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

AT & S (AT&S) 32,00 -2,88% AT & S (AT&S)
BAWAG 119,50 1,70% BAWAG
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ) 15,04 0,47% CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
DO & CO 190,60 2,25% DO & CO
Erste Group Bank AG 95,75 -1,79% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 27,10 -1,09% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
Lenzing AG 24,00 -0,41% Lenzing AG
OMV AG 47,32 -1,83% OMV AG
Österreichische Post AG 31,00 -0,32% Österreichische Post AG
Schoeller-Bleckmann 28,90 1,94% Schoeller-Bleckmann
Vienna Insurance 51,70 1,17% Vienna Insurance
voestalpine AG 37,84 1,78% voestalpine AG

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 081,82 -0,20%

