05.12.2025 15:59:09
Gewinne in Wien: ATX notiert am Freitagnachmittag im Plus
Um 15:42 Uhr geht es im ATX im Wiener Börse-Handel um 0,31 Prozent nach oben auf 5 108,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 148,550 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 091,71 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 092,23 Punkte).
Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 5 124,42 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 091,71 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des ATX
Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 1,98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, erreichte der ATX einen Stand von 4 784,37 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Stand von 4 597,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der ATX 3 574,83 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 39,69 Prozent nach oben. Bei 5 124,42 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im ATX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit BAWAG (+ 1,79 Prozent auf 119,60 EUR), Vienna Insurance (+ 1,76 Prozent auf 52,00 EUR), voestalpine (+ 1,61) Prozent auf 37,78 EUR), DO (+ 1,61 Prozent auf 189,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 1,41 Prozent auf 28,75 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil AT S (AT&S) (-1,52 Prozent auf 32,45 EUR), EVN (-1,28 Prozent auf 27,05 EUR), Lenzing (-1,24 Prozent auf 23,80 EUR), OMV (-0,95 Prozent auf 47,74 EUR) und Österreichische Post (-0,64 Prozent auf 30,90 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im ATX ist die voestalpine-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 169 579 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,535 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Unter den ATX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie mit 6,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Analysen zu Schoeller-Bleckmannmehr Analysen
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AT & S (AT&S)
|32,00
|-2,88%
|BAWAG
|119,50
|1,70%
|CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
|15,04
|0,47%
|DO & CO
|190,60
|2,25%
|Erste Group Bank AG
|95,75
|-1,79%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|27,10
|-1,09%
|Lenzing AG
|24,00
|-0,41%
|OMV AG
|47,32
|-1,83%
|Österreichische Post AG
|31,00
|-0,32%
|Schoeller-Bleckmann
|28,90
|1,94%
|Vienna Insurance
|51,70
|1,17%
|voestalpine AG
|37,84
|1,78%
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 081,82
|-0,20%
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.