Pluszeichen in Zürich: SLI beendet den Handel im Plus

Am Freitagabend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Letztendlich gewann der SLI im SIX-Handel 1,24 Prozent auf 1 918,50 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,624 Prozent auf 1 906,87 Punkte an der Kurstafel, nach 1 895,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 1 919,92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 906,21 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 3,75 Prozent. Vor einem Monat, am 10.04.2024, wurde der SLI auf 1 885,09 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, den Stand von 1 796,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.05.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 785,26 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 8,79 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 1 936,63 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ams (+ 4,50 Prozent auf 1,25 CHF), Sandoz (+ 3,33 Prozent auf 32,55 CHF), Julius Bär (+ 2,97 Prozent auf 54,08 CHF), Swiss Re (+ 2,46 Prozent auf 106,05 CHF) und UBS (+ 2,35 Prozent auf 26,95 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Givaudan (-0,66 Prozent auf 4 053,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,64 Prozent auf 248,90 CHF), Straumann (-0,25 Prozent auf 119,25 CHF), Swatch (I) (-0,18 Prozent auf 196,00 CHF) und SGS SA (-0,17 Prozent auf 82,24 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 8 216 247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 246,232 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8,89 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at