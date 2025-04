Pluszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag fester

So bewegt sich der SLI nachmittags.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,46 Prozent stärker bei 1 943,46 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,075 Prozent stärker bei 1 936,04 Punkten in den Handel, nach 1 934,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 944,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 933,29 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 28.03.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 074,03 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 28.01.2025, den Wert von 2 060,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, wies der SLI 1 855,89 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 721,32 Punkten.

SLI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,94 Prozent auf 36,02 CHF), Logitech (+ 1,51 Prozent auf 64,72 CHF), Geberit (+ 1,40 Prozent auf 564,40 CHF), Roche (+ 1,30 Prozent auf 265,30 CHF) und Sika (+ 1,27 Prozent auf 208,10 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swiss Re (-1,24 Prozent auf 143,00 CHF), SGS SA (-0,55 Prozent auf 79,82 CHF), Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 566,40 CHF), Lindt (-0,42 Prozent auf 11 890,00 CHF) und Richemont (-0,38 Prozent auf 145,95 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 048 824 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 234,120 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

