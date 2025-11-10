Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|Lohnender Lindt-Einstieg?
|
10.11.2025 10:03:57
SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Lindt-Anteile an diesem Tag bei 7 630,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Lindt-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,311 Lindt-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 422,02 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 07.11.2025 auf 12 530,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 64,22 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 28,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Montagshandels Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
10.11.25
|Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.11.25
|Handel in Zürich: SLI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.11.25
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
07.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|SLI aktuell: SLI verliert zum Start (finanzen.at)
Analysen zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|13 380,00
|0,07%