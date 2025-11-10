Lindt Aktie

Lindt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767

Lohnender Lindt-Einstieg? 10.11.2025 10:03:57

SPI-Wert Lindt-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lindt-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lindt gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Lindt-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Lindt-Anteile an diesem Tag bei 7 630,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Lindt-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,311 Lindt-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 422,02 CHF, da sich der Wert einer Lindt-Aktie am 07.11.2025 auf 12 530,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 64,22 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Lindt belief sich zuletzt auf 28,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

