12.11.2025 17:59:06
SLI aktuell: Börsianer lassen SLI zum Ende des Mittwochshandels steigen
Am Mittwoch ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 0,78 Prozent auf 2 085,94 Punkte nach oben. Zuvor ging der SLI 0,472 Prozent höher bei 2 079,48 Punkten in den Handel, nach 2 069,72 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 072,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 091,14 Punkten lag.
SLI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 3,15 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 022,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 983,76 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, bei 1 927,34 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,55 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 3,82 Prozent auf 64,06 CHF), ams-OSRAM (+ 2,94 Prozent auf 10,50 CHF), Adecco SA (+ 2,05 Prozent auf 25,94 CHF), Richemont (+ 1,77 Prozent auf 164,10 CHF) und Sonova (+ 1,57 Prozent auf 220,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Swiss Life (-1,14 Prozent auf 868,60 CHF), VAT (-0,64 Prozent auf 340,20 CHF), Swisscom (-0,58 Prozent auf 597,00 CHF), Partners Group (-0,57 Prozent auf 975,00 CHF) und Temenos (+ 0,00 Prozent auf 75,10 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 726 277 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 239,712 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,02 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4,98 Prozent, die höchste im Index.
