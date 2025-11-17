SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren VAT-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden VAT-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des VAT-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 347,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,288 VAT-Aktien. Die gehaltenen VAT-Anteile wären am 14.11.2025 95,22 CHF wert, da der Schlussstand 330,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,78 Prozent.

Zuletzt verbuchte VAT einen Börsenwert von 9,91 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at