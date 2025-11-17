VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Profitable VAT-Anlage?
|
17.11.2025 10:03:54
SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden VAT-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des VAT-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 347,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,288 VAT-Aktien. Die gehaltenen VAT-Anteile wären am 14.11.2025 95,22 CHF wert, da der Schlussstand 330,60 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 4,78 Prozent.
Zuletzt verbuchte VAT einen Börsenwert von 9,91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
