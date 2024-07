Pluszeichen in Zürich: SMI liegt im Plus

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Am Donnerstag geht es im SMI um 12:09 Uhr via SIX um 0,32 Prozent auf 12 056,47 Punkte aufwärts. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,375 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,198 Prozent auf 11 994,51 Punkte an der Kurstafel, nach 12 018,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 11 988,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 068,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,417 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, wies der SMI einen Stand von 12 008,94 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.04.2024, wies der SMI einen Wert von 11 691,13 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, lag der SMI bei 11 217,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 7,93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Swiss Life (+ 1,44 Prozent auf 662,20 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 259,30 CHF), Sonova (+ 1,29 Prozent auf 281,90 CHF), Partners Group (+ 1,22 Prozent auf 1 201,00 CHF) und Alcon (+ 1,11 Prozent auf 80,36 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Roche (-1,63 Prozent auf 242,00 CHF), Richemont (-0,25 Prozent auf 140,55 CHF), Givaudan (+ 0,16 Prozent auf 4 316,00 CHF), Logitech (+ 0,21 Prozent auf 85,52 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,32 Prozent auf 50,46 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 840 120 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,928 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

