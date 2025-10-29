UBS Aktie

33,24EUR -0,18EUR -0,54%
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
29.10.2025 08:26:03

UBS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen attestierte den Schweizern am Mittwoch starke Quartalsergebnisse. Der Ausblick sei konstruktiv./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

