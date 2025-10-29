NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 34 Franken auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen attestierte den Schweizern am Mittwoch starke Quartalsergebnisse. Der Ausblick sei konstruktiv./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:09 / EDT



