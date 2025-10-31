Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende im Minus

Letztendlich tendierte der SMI im SIX-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 12 234,50 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,427 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,097 Prozent auf 12 321,56 Punkte an der Kurstafel, nach 12 309,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 332,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 203,38 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 2,41 Prozent. Der SMI wies am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Wert von 12 109,42 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der SMI einen Wert von 11 836,00 Punkten auf. Der SMI lag noch am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, bei 11 792,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,25 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 0,39 Prozent auf 99,27 CHF), UBS (+ 0,16 Prozent auf 30,73 CHF), Alcon (+ 0,10 Prozent auf 59,80 CHF), Sika (+ 0,06 Prozent auf 157,20 CHF) und Holcim (+ 0,03 Prozent auf 71,34 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swiss Re (-1,91 Prozent auf 146,60 CHF), Zurich Insurance (-1,72 Prozent auf 559,00 CHF), Richemont (-1,18 Prozent auf 158,70 CHF), Roche (-1,07 Prozent auf 258,90 CHF) und Swiss Life (-0,82 Prozent auf 872,40 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 926 334 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 224,541 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SMI-Werte

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

