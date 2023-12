Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Gewinne

Aktuell legen Börsianer in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Dienstag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX Gewinne in Höhe von 0,04 Prozent auf 11 134,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,255 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,007 Prozent auf 11 129,53 Punkte an der Kurstafel, nach 11 130,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 119,69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 168,18 Zählern.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bewegte sich der SMI bei 10 555,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, lag der SMI bei 10 987,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 033,64 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 1,42 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 251,33 Punkte.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,13 Prozent auf 273,40 CHF), Logitech (+ 0,99 Prozent auf 79,76 CHF), Swisscom (+ 0,87 Prozent auf 512,80 CHF), Holcim (+ 0,64 Prozent auf 65,96 CHF) und Sika (+ 0,32 Prozent auf 248,70 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Partners Group (-0,89 Prozent auf 1 169,50 CHF), UBS (-0,36 Prozent auf 24,95 CHF), Alcon (-0,31 Prozent auf 63,56 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,22 Prozent auf 36,89 CHF) und Givaudan (-0,20 Prozent auf 3 418,00 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 343 235 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 272,434 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,95 erwartet. Mit 6,16 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at