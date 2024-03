Pluszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Der SPI sprang im SIX-Handel letztendlich um 0,27 Prozent auf 15 400,91 Punkte an. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,933 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,200 Prozent fester bei 15 389,86 Punkten in den Handel, nach 15 359,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 15 415,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 349,76 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,675 Prozent aufwärts. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 27.02.2024, bei 14 901,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, betrug der SPI-Kurs 14 545,78 Punkte. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 27.03.2023, mit 14 117,94 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 5,70 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 15 462,87 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Meyer Burger (+ 24,31 Prozent auf 0,03 CHF), AIRESIS (+ 10,64 Prozent auf 0,52 CHF), Rieter (+ 9,63 Prozent auf 132,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 9,29 Prozent auf 476,50 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 7,54 Prozent auf 69,90 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen HOCHDORF (-9,09 Prozent auf 9,00 CHF), ONE swiss bank (-5,71 Prozent auf 3,30 CHF), Lalique (-4,27 Prozent auf 31,40 CHF), Relief Therapeutics (-3,62 Prozent auf 1,33 CHF) und GAM (-3,45 Prozent auf 0,28 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 167 844 180 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 253,037 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die Orascom Development-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

