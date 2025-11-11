STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 schlussendlich steigen

Schlussendlich stieg der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,43 Prozent auf 4 849,55 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,178 Prozent auf 4 789,82 Punkte an der Kurstafel, nach 4 781,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 851,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 789,82 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 4 701,04 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2025, den Stand von 4 482,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2024, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 335,09 Punkten auf.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,77 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 851,47 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Roche (+ 3,51 Prozent auf 288,70 CHF), GSK (+ 2,96 Prozent auf 18,25 GBP), AstraZeneca (+ 2,59 Prozent auf 134,66 GBP), BP (+ 2,59 Prozent auf 4,76 GBP) und Nestlé (+ 2,32 Prozent auf 81,26 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Rheinmetall (-3,11 Prozent auf 1 731,50 EUR), Rolls-Royce (-0,73 Prozent auf 11,53 GBP), National Grid (-0,17 Prozent auf 11,63 GBP), Airbus SE (-0,05 Prozent auf 211,05 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,18 Prozent auf 545,40 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 20 342 503 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 337,523 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BNP Paribas-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at