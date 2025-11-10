Börse Zürich in Grün: SMI nachmittags freundlich

Am ersten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Am Montag bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1,31 Prozent stärker bei 12 459,57 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,417 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,782 Prozent auf 12 394,56 Punkte an der Kurstafel, nach 12 298,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 12 476,79 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 12 358,25 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Der SMI stand noch vor einem Monat, am 10.10.2025, bei 12 481,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Stand von 11 866,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, notierte der SMI bei 11 797,72 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 7,19 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 699,66 Zählern.

SMI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Roche (+ 4,73 Prozent auf 281,10 CHF), Logitech (+ 3,16 Prozent auf 97,94 CHF), Holcim (+ 2,10 Prozent auf 71,82 CHF), Partners Group (+ 2,10 Prozent auf 962,40 CHF) und Richemont (+ 1,84 Prozent auf 157,80 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Swisscom (-0,75 Prozent auf 598,50 CHF), Sonova (-0,57 Prozent auf 210,10 CHF), Swiss Life (-0,23 Prozent auf 871,40 CHF), Nestlé (-0,13 Prozent auf 79,02 CHF) und Sika (+ 0,00 Prozent auf 152,20 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 274 239 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 229,252 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11,01 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

