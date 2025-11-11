Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 bewegt sich am Mittag im Plus

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,76 Prozent stärker bei 4 817,89 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,178 Prozent fester bei 4 789,82 Punkten, nach 4 781,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 4 823,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4 789,82 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 4 701,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.08.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 482,77 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.11.2024, einen Stand von 4 335,09 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,04 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 921,71 Punkten registriert.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BAT (+ 2,23 Prozent auf 42,57 GBP), AstraZeneca (+ 1,97 Prozent auf 133,84 GBP), Nestlé (+ 1,66 Prozent auf 80,74 CHF), GSK (+ 1,60 Prozent auf 18,00 GBP) und Roche (+ 1,58 Prozent auf 283,30 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 1 737,50 EUR), Allianz (+ 0,00 Prozent auf 356,80 EUR), Siemens (+ 0,04 Prozent auf 245,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,07 Prozent auf 544,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,12 Prozent auf 211,40 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 580 890 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 337,523 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 6,62 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Mit 7,50 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BNP Paribas-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at