Handel in Zürich: SPI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,37 Prozent schwächer bei 17 695,64 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,269 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,223 Prozent auf 17 721,69 Punkte an der Kurstafel, nach 17 761,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 721,69 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 695,64 Zählern.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0,533 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der SPI bei 17 503,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 048,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der SPI einen Stand von 15 594,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 14,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 853,14 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 361,69 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,62 Prozent auf 1,45 CHF), Molecular Partners (+ 4,04 Prozent auf 3,48 CHF), Relief Therapeutics (+ 3,02 Prozent auf 2,90 CHF), Arbonia (+ 2,74 Prozent auf 5,07 CHF) und Xlife Sciences (+ 2,45 Prozent auf 25,10 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Leclanche (Leclanché SA) (-9,62 Prozent auf 0,16 CHF), Evolva (-8,98 Prozent auf 0,75 CHF), Idorsia (-3,82 Prozent auf 4,03 CHF), ASMALLWORLD (-3,17 Prozent auf 0,61 CHF) und Clariant (-2,46 Prozent auf 7,13 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Idorsia-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 200 346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 277,128 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentaldaten

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OC Oerlikon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

