Porsche-Aktie im Plus: Strategische Partnerschaft mit Clearmotion für Fahrwerkssysteme

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wollen die Unternehmen bei einer Technologie für die aktive Aufhängung (Clearmotion) und einer Software zur Erkennung der Straßenbeschaffenheit zur Fahrwerksteuerung zusammenarbeiten.

"Die geplante Kooperation ist der erste Schritt, um eine noch engere Zusammenarbeit mit Clearmotion in der Zukunft auszuloten", wird Ingo Albers, Leiter Fahrsystem bei Porsche, in der Mitteilung zitiert. Perspektivisch sei auch eine Nutzung der gemeinsam entwickelten Technologien in Modellen anderer Marken des Volkswagen-Konzerns denkbar.

Die Porsche-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,43 Prozent auf 94,30 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)