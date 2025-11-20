RTL Aktie

WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528

Index im Blick 20.11.2025 12:26:40

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt am Mittag zurück

Der MDAX gibt sich derzeit schwächer.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,34 Prozent schwächer bei 28 558,25 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 333,715 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,408 Prozent höher bei 28 773,60 Punkten in den Handel, nach 28 656,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 28 901,84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28 519,70 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, notierte der MDAX bei 30 209,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bewegte sich der MDAX bei 30 877,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 002,57 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 11,04 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 4,36 Prozent auf 292,20 EUR), RTL (+ 2,18 Prozent auf 32,85 EUR), Nordex (+ 2,01 Prozent auf 27,40 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 78,55 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,43 Prozent auf 31,12 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil CTS Eventim (-6,14 Prozent auf 74,85 EUR), RENK (-3,96 Prozent auf 55,24 EUR), Porsche vz (-2,81 Prozent auf 43,20 EUR), TUI (-2,41 Prozent auf 7,37 EUR) und HelloFresh (-2,26 Prozent auf 5,44 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die RENK-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 907 598 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,225 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TUI-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,47 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

