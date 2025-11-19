MDAX aktuell: Letztendlich Pluszeichen im MDAX

Der MDAX befand sich am dritten Tag der Woche im Aufwind.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,78 Prozent fester bei 28 717,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 339,729 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,095 Prozent schwächer bei 28 466,49 Punkten, nach 28 493,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 28 355,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 939,26 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 512,77 Punkte. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 30 984,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, wies der MDAX 26 098,79 Punkte auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 11,66 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 23 135,20 Zähler.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 4,08 Prozent auf 16,71 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,74 Prozent auf 62,35 EUR), LANXESS (+ 3,66 Prozent auf 16,41 EUR), Lufthansa (+ 3,56 Prozent auf 7,91 EUR) und TRATON (+ 3,55 Prozent auf 28,58 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil RENK (-7,69 Prozent auf 57,52 EUR), HENSOLDT (-5,11 Prozent auf 77,10 EUR), AUTO1 (-2,48 Prozent auf 24,36 EUR), Gerresheimer (-1,38 Prozent auf 24,22 EUR) und Fraport (-1,12 Prozent auf 70,80 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 476 849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,838 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 19,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at