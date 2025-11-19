Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag fester

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,80 Prozent fester bei 28 721,93 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 339,729 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,095 Prozent auf 28 466,49 Punkte an der Kurstafel, nach 28 493,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 28 355,49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 28 845,81 Punkten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,41 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der MDAX mit 29 512,77 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 984,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 26 098,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 11,68 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,91 Prozent auf 63,05 EUR), Lufthansa (+ 4,38 Prozent auf 7,97 EUR), Delivery Hero (+ 3,96 Prozent auf 16,69 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,87 Prozent auf 84,20 EUR) und TRATON (+ 2,75 Prozent auf 28,36 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil RENK (-5,31 Prozent auf 59,00 EUR), HENSOLDT (-3,14 Prozent auf 78,70 EUR), AUTO1 (-1,84 Prozent auf 24,52 EUR), K+S (-0,88 Prozent auf 11,20 EUR) und HOCHTIEF (-0,78 Prozent auf 280,40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 739 227 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,838 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,18 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 19,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at