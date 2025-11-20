Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Minus

Am Donnerstag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,24 Prozent leichter bei 28 587,18 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 333,715 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,408 Prozent auf 28 773,60 Punkte an der Kurstafel, nach 28 656,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 28 484,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28 901,84 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 2,87 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 20.10.2025, den Wert von 30 209,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, stand der MDAX noch bei 30 877,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, lag der MDAX noch bei 26 002,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 11,15 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 4,29 Prozent auf 292,00 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,46 Prozent auf 31,74 EUR), LANXESS (+ 2,01) Prozent auf 16,74 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 78,55 EUR) und RTL (+ 1,87 Prozent auf 32,75 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil CTS Eventim (-3,39 Prozent auf 77,05 EUR), HelloFresh (-3,27 Prozent auf 5,39 EUR), TUI (-3,20 Prozent auf 7,31 EUR), Porsche vz (-3,06 Prozent auf 43,09 EUR) und Ströer SE (-2,31 Prozent auf 33,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 200 291 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,225 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,47 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at