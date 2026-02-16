Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings Aktie

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

16.02.2026 19:10:35

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

16-Feb-2026 / 18:10 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

16 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

16 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

64,651

Highest price paid per share:

159.80p

Lowest price paid per share:

153.80p

Volume weighted average price paid per share:

155.9419p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 3,923,703 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,817,873 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 300,817,873 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

155.9419p

64,651

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

485

158.40

08:26:24

00377574831TRLO1

XLON

200

158.00

08:30:04

00377576669TRLO1

XLON

286

158.00

08:30:04

00377576670TRLO1

XLON

284

157.80

08:33:57

00377578399TRLO1

XLON

234

157.80

08:33:57

00377578400TRLO1

XLON

499

157.00

08:38:16

00377580048TRLO1

XLON

14

157.00

08:38:16

00377580049TRLO1

XLON

496

154.60

08:38:28

00377580124TRLO1

XLON

515

154.80

08:38:45

00377580295TRLO1

XLON

521

154.60

08:38:45

00377580296TRLO1

XLON

521

154.40

08:38:46

00377580303TRLO1

XLON

494

154.20

08:47:09

00377583319TRLO1

XLON

491

154.00

08:47:11

00377583331TRLO1

XLON

509

154.20

08:47:12

00377583340TRLO1

XLON

508

157.00

08:59:34

00377587798TRLO1

XLON

489

158.00

09:11:06

00377591812TRLO1

XLON

517

157.80

09:11:06

00377591813TRLO1

XLON

1014

159.80

09:39:30

00377602525TRLO1

XLON

481

159.40

10:10:19

00377612075TRLO1

XLON

482

158.80

10:10:50

00377612088TRLO1

XLON

513

158.80

10:10:50

00377612089TRLO1

XLON

513

158.40

10:16:45

00377612256TRLO1

XLON

514

157.60

10:38:00

00377613461TRLO1

XLON

513

157.60

10:38:00

00377613462TRLO1

XLON

489

156.80

11:05:45

00377614246TRLO1

XLON

965

156.20

12:16:34

00377616886TRLO1

XLON

980

156.00

12:26:13

00377617254TRLO1

XLON

988

155.60

12:30:44

00377617445TRLO1

XLON

542

155.60

12:32:10

00377617476TRLO1

XLON

481

155.00

12:32:10

00377617477TRLO1

XLON

963

155.00

12:32:10

00377617478TRLO1

XLON

1730

155.40

12:32:10

00377617479TRLO1

XLON

791

155.20

12:32:10

00377617480TRLO1

XLON

34

155.20

12:32:10

00377617481TRLO1

XLON

14

155.20

12:32:10

00377617482TRLO1

XLON

605

155.20

12:32:10

00377617483TRLO1

XLON

1011

155.00

12:32:10

00377617484TRLO1

XLON

159

154.80

12:39:29

00377617748TRLO1

XLON

339

154.80

12:39:30

00377617749TRLO1

XLON

159

154.80

12:39:30

00377617750TRLO1

XLON

483

154.60

12:39:30

00377617751TRLO1

XLON

518

155.00

13:03:28

00377618588TRLO1

XLON

594

155.80

13:30:38

00377619534TRLO1

XLON

537

155.80

13:30:38

00377619535TRLO1

XLON

291

155.80

13:30:38

00377619536TRLO1

XLON

71

155.80

13:30:38

00377619537TRLO1

XLON

537

156.20

13:30:39

00377619539TRLO1

XLON

537

156.20

13:30:39

00377619540TRLO1

XLON

537

156.20

13:30:39

00377619541TRLO1

XLON

513

155.80

13:30:39

00377619542TRLO1

XLON

142

156.00

13:30:39

00377619543TRLO1

XLON

284

156.00

13:30:39

00377619544TRLO1

XLON

475

156.20

13:30:39

00377619545TRLO1

XLON

279

155.60

13:30:40

00377619546TRLO1

XLON

241

155.60

13:30:40

00377619547TRLO1

XLON

987

156.00

13:31:17

00377619565TRLO1

XLON

525

156.80

14:00:30

00377620343TRLO1

XLON

525

156.60

14:00:30

00377620344TRLO1

XLON

329

157.00

14:01:00

00377620354TRLO1

XLON

495

156.60

14:01:00

00377620355TRLO1

XLON

495

156.40

14:01:00

00377620356TRLO1

XLON

521

156.40

14:01:01

00377620357TRLO1

XLON

431

156.60

14:01:33

00377620367TRLO1

XLON

74

156.60

14:01:33

00377620368TRLO1

XLON

448

156.60

14:01:55

00377620384TRLO1

XLON

54

156.60

14:01:55

00377620385TRLO1

XLON

307

156.60

14:06:44

00377620545TRLO1

XLON

351

156.60

14:06:44

00377620546TRLO1

XLON

291

156.60

14:08:30

00377620618TRLO1

XLON

212

156.60

14:08:30

00377620619TRLO1

XLON

491

157.60

14:18:52

00377621087TRLO1

XLON

487

157.60

14:23:15

00377621303TRLO1

XLON

483

157.40

14:23:34

00377621311TRLO1

XLON

495

157.20

14:24:09

00377621326TRLO1

XLON

985

157.00

14:24:09

00377621327TRLO1

XLON

494

156.60

14:24:29

00377621335TRLO1

XLON

516

156.40

14:26:57

00377621426TRLO1

XLON

525

156.80

14:32:08

00377621712TRLO1

XLON

525

156.80

14:32:08

00377621713TRLO1

XLON

303

156.80

14:32:08

00377621714TRLO1

XLON

525

156.80

14:32:08

00377621715TRLO1

XLON

301

156.80

14:32:08

00377621716TRLO1

XLON

504

156.80

14:32:08

00377621717TRLO1

XLON

300

156.80

14:32:08

00377621718TRLO1

XLON

482

156.20

14:33:02

00377621792TRLO1

XLON

1108

156.60

14:35:30

00377621911TRLO1

XLON

208

156.60

14:35:30

00377621912TRLO1

XLON

568

156.20

14:35:30

00377621913TRLO1

XLON

480

156.20

14:35:30

00377621914TRLO1

XLON

515

156.00

14:40:22

00377622133TRLO1

XLON

596

156.20

14:51:46

00377622657TRLO1

XLON

1

156.20

14:51:46

00377622658TRLO1

XLON

26

156.80

15:06:31

00377623502TRLO1

XLON

499

156.60

15:06:33

00377623503TRLO1

XLON

517

156.40

15:09:09

00377623555TRLO1

XLON

521

156.00

15:25:00

00377624001TRLO1

XLON

521

156.00

15:25:00

00377624002TRLO1

XLON

570

156.40

15:32:51

00377624271TRLO1

XLON

613

156.40

15:32:51

00377624272TRLO1

XLON

1445

156.00

15:32:51

00377624273TRLO1

XLON

973

155.60

15:44:59

00377624776TRLO1

XLON

487

155.60

15:44:59

00377624777TRLO1

XLON

646

155.80

15:44:59

00377624778TRLO1

XLON

235

155.80

15:44:59

00377624779TRLO1

XLON

1513

155.40

15:44:59

00377624780TRLO1

XLON

505

155.00

15:49:21

00377624979TRLO1

XLON

505

155.00

15:49:21

00377624980TRLO1

XLON

504

155.00

15:49:21

00377624981TRLO1

XLON

491

154.00

16:00:16

00377625441TRLO1

XLON

959

154.00

16:00:16

00377625442TRLO1

XLON

1320

153.80

16:00:16

00377625445TRLO1

XLON

756

154.20

16:00:16

00377625446TRLO1

XLON

778

154.20

16:00:16

00377625447TRLO1

XLON

580

154.20

16:04:00

00377625605TRLO1

XLON

384

154.20

16:04:00

00377625606TRLO1

XLON

512

153.80

16:07:08

00377625789TRLO1

XLON

507

153.80

16:07:08

00377625795TRLO1

XLON

545

155.00

16:14:58

00377626179TRLO1

XLON

397

155.00

16:14:58

00377626180TRLO1

XLON

546

155.00

16:14:58

00377626181TRLO1

XLON

458

155.00

16:15:12

00377626189TRLO1

XLON

43

155.00

16:15:12

00377626190TRLO1

XLON

506

154.80

16:15:27

00377626216TRLO1

XLON

487

154.80

16:15:27

00377626217TRLO1

XLON

487

154.60

16:16:00

00377626243TRLO1

XLON

496

154.40

16:17:26

00377626404TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 418279
EQS News ID: 2277144

 
End of Announcement EQS News Service

