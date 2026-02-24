Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 17:59:45

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

24-Feb-2026 / 16:59 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

24 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

24 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

65,000

Highest price paid per share:

150.60p

Lowest price paid per share:

148.40p

Volume weighted average price paid per share:

149.3566p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 4,177,624 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,563,952 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 300,563,952 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

149.3566

 65,000

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

478

149.20

09:53:12

00378704076TRLO1

XLON

523

150.00

12:10:15

00378713832TRLO1

XLON

477

150.00

12:25:19

00378714474TRLO1

XLON

243

150.00

12:25:19

00378714475TRLO1

XLON

257

150.00

12:25:19

00378714476TRLO1

XLON

23

150.00

12:25:19

00378714477TRLO1

XLON

233

150.00

12:28:58

00378714569TRLO1

XLON

975

150.00

12:29:19

00378714583TRLO1

XLON

418

150.00

12:29:47

00378714594TRLO1

XLON

410

150.40

12:36:33

00378714759TRLO1

XLON

325

150.40

12:36:33

00378714760TRLO1

XLON

543

149.60

13:47:27

00378717116TRLO1

XLON

305

149.60

14:02:33

00378717646TRLO1

XLON

28

149.60

14:14:32

00378718241TRLO1

XLON

180

149.60

14:16:29

00378718461TRLO1

XLON

305

149.60

14:16:29

00378718462TRLO1

XLON

540

149.60

14:16:29

00378718463TRLO1

XLON

285

149.20

14:33:33

00378721325TRLO1

XLON

400

149.20

14:33:33

00378721326TRLO1

XLON

54

149.20

14:33:39

00378721354TRLO1

XLON

4

149.20

14:33:49

00378721389TRLO1

XLON

385

149.80

14:37:39

00378722323TRLO1

XLON

132

149.80

14:37:39

00378722324TRLO1

XLON

535

150.60

14:45:01

00378723207TRLO1

XLON

763

150.40

14:45:01

00378723208TRLO1

XLON

245

150.40

14:45:01

00378723209TRLO1

XLON

1087

150.20

14:45:12

00378723299TRLO1

XLON

462

150.20

14:45:12

00378723300TRLO1

XLON

550

150.20

14:45:12

00378723301TRLO1

XLON

1060

150.00

14:45:17

00378723311TRLO1

XLON

213

149.80

14:45:35

00378723350TRLO1

XLON

814

149.80

14:45:35

00378723351TRLO1

XLON

1081

149.60

14:46:07

00378723400TRLO1

XLON

467

149.40

14:46:07

00378723401TRLO1

XLON

564

149.40

14:46:07

00378723402TRLO1

XLON

971

149.00

14:46:07

00378723403TRLO1

XLON

581

149.60

14:52:57

00378724103TRLO1

XLON

499

149.60

14:52:57

00378724104TRLO1

XLON

582

149.60

14:52:57

00378724105TRLO1

XLON

517

149.60

14:52:57

00378724106TRLO1

XLON

1225

149.60

14:52:57

00378724107TRLO1

XLON

621

149.60

14:57:01

00378724561TRLO1

XLON

1006

149.40

14:57:02

00378724567TRLO1

XLON

480

149.20

15:00:34

00378724875TRLO1

XLON

526

149.20

15:00:34

00378724876TRLO1

XLON

498

149.20

15:00:34

00378724877TRLO1

XLON

725

149.20

15:00:34

00378724878TRLO1

XLON

547

149.20

15:00:34

00378724879TRLO1

XLON

307

149.00

15:00:35

00378724880TRLO1

XLON

42

149.00

15:00:35

00378724881TRLO1

XLON

7

149.00

15:00:35

00378724882TRLO1

XLON

728

149.00

15:00:35

00378724883TRLO1

XLON

1012

148.80

15:01:47

00378724964TRLO1

XLON

46

148.80

15:01:47

00378724965TRLO1

XLON

811

148.80

15:02:09

00378725015TRLO1

XLON

680

148.80

15:02:09

00378725016TRLO1

XLON

1000

148.60

15:02:17

00378725042TRLO1

XLON

98

149.00

15:19:33

00378726521TRLO1

XLON

200

149.00

15:19:33

00378726522TRLO1

XLON

200

149.00

15:19:33

00378726523TRLO1

XLON

133

148.80

15:20:09

00378726567TRLO1

XLON

1001

148.80

15:20:27

00378726593TRLO1

XLON

498

148.80

15:20:27

00378726594TRLO1

XLON

97

149.00

15:21:00

00378726671TRLO1

XLON

2919

149.00

15:21:00

00378726672TRLO1

XLON

633

149.00

15:21:00

00378726673TRLO1

XLON

997

149.00

15:21:00

00378726674TRLO1

XLON

1003

148.80

15:21:00

00378726675TRLO1

XLON

1061

148.60

15:21:37

00378726722TRLO1

XLON

762

148.60

15:22:05

00378726755TRLO1

XLON

100

149.20

15:23:49

00378726894TRLO1

XLON

200

149.20

15:23:49

00378726895TRLO1

XLON

1043

149.00

15:24:38

00378726958TRLO1

XLON

97

149.80

15:34:31

00378727817TRLO1

XLON

2159

149.80

15:34:31

00378727818TRLO1

XLON

993

149.80

15:34:31

00378727819TRLO1

XLON

612

149.80

15:34:31

00378727820TRLO1

XLON

547

149.80

15:34:31

00378727821TRLO1

XLON

496

149.80

15:34:32

00378727822TRLO1

XLON

394

149.80

15:34:32

00378727823TRLO1

XLON

100

149.80

15:34:41

00378727833TRLO1

XLON

1080

150.00

15:36:33

00378727983TRLO1

XLON

612

150.00

15:36:33

00378727984TRLO1

XLON

27

150.00

15:36:33

00378727985TRLO1

XLON

515

149.80

15:36:37

00378727992TRLO1

XLON

536

149.60

15:36:37

00378727993TRLO1

XLON

540

149.40

15:50:01

00378728749TRLO1

XLON

539

149.40

15:50:01

00378728750TRLO1

XLON

539

149.40

15:50:01

00378728751TRLO1

XLON

88

149.00

15:50:17

00378728764TRLO1

XLON

945

149.00

15:50:17

00378728765TRLO1

XLON

30

149.20

15:50:17

00378728766TRLO1

XLON

652

149.20

15:50:17

00378728767TRLO1

XLON

566

149.20

15:50:17

00378728768TRLO1

XLON

760

149.00

15:50:17

00378728769TRLO1

XLON

276

149.00

15:50:19

00378728770TRLO1

XLON

760

149.00

15:50:19

00378728771TRLO1

XLON

276

149.00

15:50:19

00378728772TRLO1

XLON

1021

149.00

15:51:31

00378728827TRLO1

XLON

523

149.00

15:51:37

00378728830TRLO1

XLON

49

149.00

15:51:37

00378728831TRLO1

XLON

121

149.00

15:51:37

00378728832TRLO1

XLON

451

149.00

15:51:37

00378728833TRLO1

XLON

464

149.00

15:51:37

00378728834TRLO1

XLON

1044

149.00

15:51:37

00378728835TRLO1

XLON

523

149.00

15:52:47

00378728892TRLO1

XLON

523

149.00

15:52:47

00378728893TRLO1

XLON

1030

149.00

15:53:30

00378728934TRLO1

XLON

130

149.20

15:54:10

00378728968TRLO1

XLON

264

149.20

15:54:10

00378728969TRLO1

XLON

374

149.20

15:54:10

00378728970TRLO1

XLON

352

149.20

16:00:10

00378729560TRLO1

XLON

980

149.20

16:00:39

00378729593TRLO1

XLON

242

149.20

16:00:39

00378729594TRLO1

XLON

510

149.00

16:00:39

00378729595TRLO1

XLON

529

149.00

16:00:39

00378729596TRLO1

XLON

178

148.60

16:03:06

00378729775TRLO1

XLON

89

148.40

16:05:05

00378729909TRLO1

XLON

159

148.40

16:06:35

00378729998TRLO1

XLON

263

148.40

16:06:35

00378729999TRLO1

XLON

506

149.00

16:10:13

00378730248TRLO1

XLON

367

149.00

16:11:28

00378730304TRLO1

XLON

449

150.00

16:15:37

00378730655TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 419083
EQS News ID: 2280984

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

mehr Nachrichten
24.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
20.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
19.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
18.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
17.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
16.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
16.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
16.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)

Analysen zu Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Funding Circle Holdings PLC Registered Shs 1,64 0,61% Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:03 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt startet höher in den Mittwochshandel. Am deutschen Markt sind ebenfalls Startgewinne zu sehen. An den Börsen in Asien prägen zur Wochenmitte Aufschläge das Bild
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen