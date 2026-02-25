Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

25.02.2026 19:03:15

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
25-Feb-2026 / 18:03 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

25 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

25 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

47,544

Highest price paid per share:

150.20p

Lowest price paid per share:

147.00p

Volume weighted average price paid per share:

149.3532p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 4,225,168 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,516,408 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 300,516,408 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

149.3532p

 47,544

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

494

148.40

11:05:24

00378888146TRLO1

XLON

165

149.20

11:33:47

00378889643TRLO1

XLON

35

149.60

11:33:47

00378889644TRLO1

XLON

57

149.80

11:37:32

00378889827TRLO1

XLON

553

149.80

11:37:32

00378889828TRLO1

XLON

510

149.60

11:37:33

00378889829TRLO1

XLON

243

149.80

11:37:35

00378889831TRLO1

XLON

501

149.40

11:37:36

00378889832TRLO1

XLON

507

150.20

11:45:29

00378890162TRLO1

XLON

101

150.20

11:46:38

00378890199TRLO1

XLON

889

150.20

11:46:38

00378890200TRLO1

XLON

520

149.80

11:46:59

00378890208TRLO1

XLON

497

149.60

11:47:00

00378890209TRLO1

XLON

144

149.80

11:50:10

00378890300TRLO1

XLON

505

149.60

12:24:19

00378891739TRLO1

XLON

269

149.60

12:26:01

00378891767TRLO1

XLON

63

149.60

12:26:01

00378891768TRLO1

XLON

504

149.40

12:37:36

00378892239TRLO1

XLON

521

149.20

12:37:36

00378892240TRLO1

XLON

284

149.00

13:24:21

00378893945TRLO1

XLON

237

149.00

13:24:21

00378893946TRLO1

XLON

93

149.00

13:24:26

00378893960TRLO1

XLON

7

149.00

13:24:27

00378893962TRLO1

XLON

1

149.00

13:47:26

00378894930TRLO1

XLON

288

149.60

13:47:26

00378894931TRLO1

XLON

497

149.60

13:47:26

00378894932TRLO1

XLON

912

149.60

13:47:26

00378894933TRLO1

XLON

466

149.60

13:47:26

00378894934TRLO1

XLON

274

149.60

13:47:26

00378894935TRLO1

XLON

256

149.40

13:47:28

00378894936TRLO1

XLON

250

149.40

13:47:28

00378894937TRLO1

XLON

464

149.60

13:47:28

00378894938TRLO1

XLON

283

149.60

13:47:28

00378894939TRLO1

XLON

547

149.80

13:47:28

00378894940TRLO1

XLON

88

149.80

13:47:28

00378894941TRLO1

XLON

498

149.80

13:47:28

00378894942TRLO1

XLON

1307

149.80

13:47:28

00378894943TRLO1

XLON

401

149.80

13:47:28

00378894944TRLO1

XLON

104

149.40

13:47:28

00378894945TRLO1

XLON

104

149.40

13:47:29

00378894951TRLO1

XLON

396

149.40

13:47:29

00378894952TRLO1

XLON

500

149.60

13:47:44

00378894964TRLO1

XLON

498

149.40

13:47:54

00378894970TRLO1

XLON

297

149.60

13:50:06

00378895041TRLO1

XLON

62

149.40

13:50:11

00378895044TRLO1

XLON

5

149.40

13:51:04

00378895103TRLO1

XLON

1

149.40

13:52:53

00378895234TRLO1

XLON

4

149.60

13:59:48

00378895534TRLO1

XLON

729

150.00

14:07:43

00378896010TRLO1

XLON

496

150.00

14:07:43

00378896011TRLO1

XLON

131

150.00

14:07:53

00378896020TRLO1

XLON

528

150.00

14:07:53

00378896021TRLO1

XLON

498

149.80

14:07:53

00378896022TRLO1

XLON

511

149.60

14:09:03

00378896122TRLO1

XLON

547

149.80

14:12:00

00378896249TRLO1

XLON

499

149.80

14:12:00

00378896250TRLO1

XLON

430

149.80

14:12:00

00378896251TRLO1

XLON

397

149.80

14:12:00

00378896252TRLO1

XLON

171

149.80

14:12:00

00378896253TRLO1

XLON

22

149.80

14:12:00

00378896254TRLO1

XLON

512

150.00

14:22:00

00378896957TRLO1

XLON

36

150.00

14:22:00

00378896958TRLO1

XLON

491

150.00

14:22:00

00378896959TRLO1

XLON

3

150.00

14:23:07

00378897031TRLO1

XLON

541

149.80

14:35:46

00378898726TRLO1

XLON

448

149.80

14:36:17

00378898845TRLO1

XLON

526

149.60

14:36:18

00378898848TRLO1

XLON

521

149.40

14:37:07

00378898997TRLO1

XLON

533

149.20

14:37:08

00378898999TRLO1

XLON

510

149.00

14:38:07

00378899129TRLO1

XLON

492

149.00

14:40:55

00378899415TRLO1

XLON

996

149.40

14:40:56

00378899416TRLO1

XLON

213

149.40

14:40:56

00378899417TRLO1

XLON

542

149.40

14:40:56

00378899418TRLO1

XLON

1619

150.00

15:02:10

00378901913TRLO1

XLON

113

150.00

15:02:10

00378901914TRLO1

XLON

499

150.00

15:02:10

00378901915TRLO1

XLON

1619

150.00

15:02:10

00378901916TRLO1

XLON

848

149.80

15:02:10

00378901917TRLO1

XLON

741

149.80

15:02:10

00378901918TRLO1

XLON

540

150.00

15:03:51

00378902077TRLO1

XLON

719

149.80

15:03:51

00378902078TRLO1

XLON

341

149.80

15:06:23

00378902430TRLO1

XLON

189

149.80

15:06:23

00378902431TRLO1

XLON

529

149.60

15:07:12

00378902508TRLO1

XLON

193

149.40

15:32:36

00378905043TRLO1

XLON

88

149.80

15:32:36

00378905044TRLO1

XLON

537

149.60

15:32:36

00378905045TRLO1

XLON

2

149.60

15:32:36

00378905046TRLO1

XLON

134

149.80

15:33:00

00378905060TRLO1

XLON

506

149.60

15:33:41

00378905106TRLO1

XLON

516

149.40

15:33:41

00378905107TRLO1

XLON

516

149.20

15:35:47

00378905285TRLO1

XLON

304

149.20

15:35:47

00378905286TRLO1

XLON

302

149.20

15:35:47

00378905287TRLO1

XLON

83

149.20

15:35:48

00378905289TRLO1

XLON

28

149.20

15:36:24

00378905352TRLO1

XLON

541

149.00

15:45:02

00378905878TRLO1

XLON

298

149.00

15:56:59

00378906654TRLO1

XLON

512

148.80

16:00:34

00378906865TRLO1

XLON

264

148.80

16:00:44

00378906877TRLO1

XLON

498

148.80

16:00:44

00378906878TRLO1

XLON

424

148.80

16:00:46

00378906881TRLO1

XLON

540

148.40

16:00:46

00378906882TRLO1

XLON

283

148.40

16:00:46

00378906883TRLO1

XLON

402

148.40

16:00:46

00378906884TRLO1

XLON

183

148.20

16:00:55

00378906904TRLO1

XLON

326

148.20

16:00:55

00378906905TRLO1

XLON

88

148.20

16:01:04

00378906913TRLO1

XLON

177

148.20

16:01:04

00378906914TRLO1

XLON

98

148.20

16:02:00

00378907000TRLO1

XLON

66

148.20

16:02:48

00378907064TRLO1

XLON

499

148.00

16:02:49

00378907075TRLO1

XLON

507

147.80

16:03:50

00378907164TRLO1

XLON

52

147.80

16:04:42

00378907260TRLO1

XLON

48

147.80

16:04:52

00378907269TRLO1

XLON

96

147.80

16:04:52

00378907270TRLO1

XLON

502

147.60

16:12:45

00378907881TRLO1

XLON

496

147.40

16:14:49

00378908030TRLO1

XLON

198

147.20

16:15:02

00378908043TRLO1

XLON

320

147.20

16:15:02

00378908044TRLO1

XLON

510

147.00

16:19:05

00378908675TRLO1

XLON

273

147.20

16:19:22

00378908705TRLO1

XLON

600

147.20

16:19:35

00378908731TRLO1

XLON

252

147.20

16:19:35

00378908732TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 419217
EQS News ID: 2281736

 
End of Announcement EQS News Service

