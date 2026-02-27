Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 18:11:26

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

27-Feb-2026 / 17:11 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

27 February 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

27 February 2026

Number of ordinary shares purchased:

46,179

Highest price paid per share:

148.80p

Lowest price paid per share:

145.20p

Volume weighted average price paid per share:

146.9767p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 4,298,233 of its Ordinary Shares in treasury and has 300,443,343 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 300,443,343 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

146.9767p

46,179

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

38

147.80

08:48:01

00379240200TRLO1

XLON

470

147.80

08:48:01

00379240201TRLO1

XLON

537

147.60

08:48:01

00379240202TRLO1

XLON

354

147.20

08:59:11

00379252776TRLO1

XLON

105

147.20

08:59:11

00379252777TRLO1

XLON

79

147.20

08:59:42

00379253329TRLO1

XLON

354

147.20

08:59:42

00379253330TRLO1

XLON

105

147.20

08:59:42

00379253331TRLO1

XLON

388

146.60

08:59:53

00379253497TRLO1

XLON

49

146.80

09:03:41

00379258185TRLO1

XLON

19

146.80

09:20:34

00379278800TRLO1

XLON

524

146.80

09:20:34

00379278810TRLO1

XLON

150

147.20

09:20:34

00379278811TRLO1

XLON

280

147.20

09:20:34

00379278812TRLO1

XLON

1252

147.20

09:20:34

00379278813TRLO1

XLON

992

147.20

09:20:34

00379278814TRLO1

XLON

323

147.40

09:22:36

00379281429TRLO1

XLON

148

147.00

09:22:40

00379281511TRLO1

XLON

11

147.00

09:25:26

00379284773TRLO1

XLON

358

147.00

09:25:26

00379284774TRLO1

XLON

128

147.00

09:25:26

00379284775TRLO1

XLON

20

147.00

09:25:26

00379284776TRLO1

XLON

86

146.60

09:37:37

00379309440TRLO1

XLON

86

146.60

09:45:47

00379329955TRLO1

XLON

453

146.60

09:45:47

00379329956TRLO1

XLON

329

146.00

10:02:13

00379351843TRLO1

XLON

511

146.00

10:02:18

00379351844TRLO1

XLON

38

146.00

10:02:32

00379351862TRLO1

XLON

3

146.00

10:02:42

00379351869TRLO1

XLON

50

146.00

10:03:16

00379351882TRLO1

XLON

223

146.20

10:03:17

00379351883TRLO1

XLON

17

146.20

10:03:21

00379351886TRLO1

XLON

1

146.20

10:03:41

00379351901TRLO1

XLON

6

146.20

10:04:03

00379351912TRLO1

XLON

6

146.20

10:04:04

00379351914TRLO1

XLON

1

146.20

10:04:04

00379351915TRLO1

XLON

41

146.20

10:08:06

00379352081TRLO1

XLON

295

146.40

10:10:32

00379352158TRLO1

XLON

22

146.20

10:19:25

00379352560TRLO1

XLON

2

146.20

10:30:08

00379353972TRLO1

XLON

557

147.60

11:48:50

00379356756TRLO1

XLON

132

147.60

11:49:00

00379356766TRLO1

XLON

3

147.40

11:55:12

00379357039TRLO1

XLON

1

147.40

12:02:36

00379357318TRLO1

XLON

51

147.40

12:02:37

00379357320TRLO1

XLON

4

147.40

12:02:40

00379357325TRLO1

XLON

39

147.80

12:03:07

00379357337TRLO1

XLON

3

147.80

12:03:08

00379357339TRLO1

XLON

1

147.80

12:03:10

00379357342TRLO1

XLON

46

147.80

12:17:36

00379357924TRLO1

XLON

69

148.40

12:17:36

00379357925TRLO1

XLON

503

148.40

12:17:36

00379357926TRLO1

XLON

310

148.40

12:17:36

00379357927TRLO1

XLON

513

148.20

12:17:36

00379357928TRLO1

XLON

290

148.20

12:17:37

00379357933TRLO1

XLON

257

148.20

12:17:37

00379357934TRLO1

XLON

23

148.20

12:17:38

00379357935TRLO1

XLON

137

148.20

12:17:42

00379357937TRLO1

XLON

387

148.20

12:17:44

00379357942TRLO1

XLON

129

148.40

12:37:18

00379358763TRLO1

XLON

2141

148.40

12:43:36

00379358920TRLO1

XLON

336

148.80

13:00:01

00379359457TRLO1

XLON

278

148.80

13:00:01

00379359458TRLO1

XLON

547

148.40

13:04:08

00379359554TRLO1

XLON

226

148.80

13:30:01

00379360841TRLO1

XLON

554

148.40

13:30:07

00379360885TRLO1

XLON

526

148.20

13:30:20

00379360912TRLO1

XLON

521

148.20

13:30:36

00379360963TRLO1

XLON

322

148.20

13:30:37

00379360967TRLO1

XLON

197

148.20

13:30:37

00379360968TRLO1

XLON

553

147.60

13:31:00

00379360977TRLO1

XLON

1020

148.20

13:49:41

00379361924TRLO1

XLON

39

148.40

13:56:06

00379362105TRLO1

XLON

553

148.20

14:07:11

00379362521TRLO1

XLON

300

148.40

14:35:57

00379364099TRLO1

XLON

570

148.40

14:35:57

00379364100TRLO1

XLON

556

147.60

14:35:57

00379364101TRLO1

XLON

556

147.60

14:35:57

00379364102TRLO1

XLON

1045

147.20

14:35:57

00379364103TRLO1

XLON

903

147.00

14:36:32

00379364156TRLO1

XLON

1480

147.00

14:36:32

00379364157TRLO1

XLON

551

147.00

14:36:32

00379364158TRLO1

XLON

137

147.00

14:36:32

00379364159TRLO1

XLON

162

147.20

14:36:32

00379364160TRLO1

XLON

1039

146.80

14:36:34

00379364161TRLO1

XLON

1509

146.80

14:36:43

00379364171TRLO1

XLON

137

146.80

14:36:43

00379364172TRLO1

XLON

1015

146.20

14:40:52

00379364491TRLO1

XLON

550

145.60

14:44:27

00379364780TRLO1

XLON

68

145.80

14:44:27

00379364781TRLO1

XLON

228

146.00

14:44:27

00379364782TRLO1

XLON

550

145.60

14:45:03

00379364837TRLO1

XLON

414

145.20

14:50:04

00379365209TRLO1

XLON

555

145.80

15:14:17

00379367275TRLO1

XLON

274

145.80

15:17:31

00379367531TRLO1

XLON

516

145.60

15:18:53

00379367622TRLO1

XLON

530

145.20

15:18:53

00379367623TRLO1

XLON

530

145.20

15:27:30

00379368105TRLO1

XLON

152

146.00

15:50:24

00379369527TRLO1

XLON

507

145.80

15:56:51

00379369925TRLO1

XLON

557

145.40

15:58:56

00379370063TRLO1

XLON

388

146.40

16:03:33

00379370417TRLO1

XLON

1015

146.40

16:03:33

00379370418TRLO1

XLON

280

146.40

16:03:33

00379370419TRLO1

XLON

515

146.20

16:03:34

00379370420TRLO1

XLON

493

146.20

16:04:03

00379370452TRLO1

XLON

573

146.60

16:08:22

00379370933TRLO1

XLON

1039

146.40

16:08:22

00379370934TRLO1

XLON

521

146.40

16:10:12

00379371202TRLO1

XLON

334

146.40

16:10:12

00379371203TRLO1

XLON

137

146.40

16:10:12

00379371204TRLO1

XLON

541

146.20

16:10:54

00379371249TRLO1

XLON

540

146.20

16:10:54

00379371250TRLO1

XLON

1032

146.00

16:10:54

00379371251TRLO1

XLON

516

145.80

16:13:34

00379371582TRLO1

XLON

532

146.00

16:15:44

00379371828TRLO1

XLON

280

146.40

16:18:22

00379372080TRLO1

XLON

509

146.40

16:18:22

00379372081TRLO1

XLON

81

146.40

16:18:22

00379372082TRLO1

XLON

162

146.40

16:18:22

00379372083TRLO1

XLON

520

146.20

16:18:22

00379372084TRLO1

XLON

149

146.40

16:19:04

00379372119TRLO1

XLON

509

146.40

16:19:04

00379372120TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 419548
EQS News ID: 2283280

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

mehr Nachrichten
27.02.26
 TVR-Total Voting Rights (EQS Group)
27.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
26.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
25.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
24.02.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
20.02.26