Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.03.2026 18:29:06

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

11-March-2026 / 17:29 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

11 March 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

11 March 2026

Number of ordinary shares purchased:

65,000

Highest price paid per share:

148.00p

Lowest price paid per share:

142.00p

Volume weighted average price paid per share:

145.3777p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 4,779,614 of its Ordinary Shares in treasury and has 299,961,962 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 299,961,962 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

145.3777p

65,000

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

556

146.80

08:11:35

00381370420TRLO1

XLON

548

146.40

08:11:35

00381370421TRLO1

XLON

538

144.80

08:33:33

00381384097TRLO1

XLON

533

145.40

08:59:49

00381393449TRLO1

XLON

2118

145.40

08:59:49

00381393450TRLO1

XLON

550

145.40

09:01:41

00381394162TRLO1

XLON

268

145.40

09:03:52

00381394783TRLO1

XLON

283

145.40

09:03:52

00381394784TRLO1

XLON

18

145.40

09:06:59

00381395704TRLO1

XLON

532

145.40

09:06:59

00381395705TRLO1

XLON

51

145.00

09:10:10

00381396788TRLO1

XLON

499

145.00

09:10:10

00381396789TRLO1

XLON

300

145.40

09:19:00

00381399555TRLO1

XLON

261

145.40

09:19:00

00381399557TRLO1

XLON

265

145.60

09:21:00

00381400428TRLO1

XLON

543

145.40

09:21:02

00381400439TRLO1

XLON

550

145.00

09:33:05

00381407046TRLO1

XLON

160

145.60

09:38:56

00381411034TRLO1

XLON

513

145.60

09:38:56

00381411035TRLO1

XLON

514

145.40

09:56:41

00381424709TRLO1

XLON

545

145.20

09:56:42

00381424729TRLO1

XLON

510

145.80

10:05:49

00381426700TRLO1

XLON

938

145.80

10:05:49

00381426701TRLO1

XLON

672

145.80

10:05:50

00381426703TRLO1

XLON

546

145.60

10:05:55

00381426707TRLO1

XLON

132

145.80

10:07:00

00381426733TRLO1

XLON

515

145.60

10:07:01

00381426734TRLO1

XLON

105

145.80

10:07:01

00381426735TRLO1

XLON

31

145.80

10:07:01

00381426736TRLO1

XLON

512

145.80

10:07:02

00381426739TRLO1

XLON

515

145.60

10:10:52

00381426897TRLO1

XLON

538

145.40

10:11:21

00381426909TRLO1

XLON

509

145.80

10:42:53

00381428434TRLO1

XLON

224

145.80

10:42:53

00381428435TRLO1

XLON

500

145.80

10:42:53

00381428436TRLO1

XLON

518

146.00

10:44:33

00381428588TRLO1

XLON

521

146.00

10:46:00

00381428633TRLO1

XLON

515

146.00

11:01:24

00381429583TRLO1

XLON

1030

145.60

11:05:41

00381429770TRLO1

XLON

1058

145.40

11:05:41

00381429771TRLO1

XLON

535

145.40

11:24:17

00381430818TRLO1

XLON

534

145.40

11:24:17

00381430819TRLO1

XLON

526

145.20

11:28:20

00381431102TRLO1

XLON

515

145.00

12:42:00

00381434571TRLO1

XLON

515

145.00

12:42:00

00381434572TRLO1

XLON

515

145.00

12:42:00

00381434573TRLO1

XLON

514

145.00

12:42:00

00381434574TRLO1

XLON

1916

145.20

12:42:01

00381434575TRLO1

XLON

34

145.60

12:43:00

00381434618TRLO1

XLON

127

145.60

12:43:00

00381434619TRLO1

XLON

566

145.60

12:43:00

00381434620TRLO1

XLON

521

145.40

12:46:16

00381434816TRLO1

XLON

601

145.40

12:46:33

00381434829TRLO1

XLON

202

145.40

12:46:33

00381434830TRLO1

XLON

242

145.40

12:47:28

00381434870TRLO1

XLON

319

145.40

12:47:28

00381434871TRLO1

XLON

510

145.60

12:54:52

00381435159TRLO1

XLON

246

145.60

12:54:52

00381435160TRLO1

XLON

94

145.60

13:00:00

00381435292TRLO1

XLON

524

145.40

13:00:47

00381435315TRLO1

XLON

973

146.00

13:05:03

00381435463TRLO1

XLON

549

146.00

13:10:44

00381435588TRLO1

XLON

566

146.00

13:21:00

00381435854TRLO1

XLON

553

146.00

13:23:18

00381435959TRLO1

XLON

548

146.00

13:23:34

00381435968TRLO1

XLON

541

146.00

13:23:52

00381435978TRLO1

XLON

122

146.00

13:25:30

00381436018TRLO1

XLON

413

146.00

13:25:30

00381436019TRLO1

XLON

533

146.00

13:28:33

00381436141TRLO1

XLON

533

146.00

13:33:43

00381436505TRLO1

XLON

545

146.00

13:40:22

00381436986TRLO1

XLON

534

146.00

13:40:46

00381437003TRLO1

XLON

535

146.00

13:41:10

00381437016TRLO1

XLON

537

146.00

13:45:16

00381437209TRLO1

XLON

533

146.00

13:46:14

00381437287TRLO1

XLON

535

146.00

13:57:40

00381437647TRLO1

XLON

771

148.00

13:59:08

00381437728TRLO1

XLON

2576

148.00

13:59:08

00381437729TRLO1

XLON

553

148.00

13:59:09

00381437731TRLO1

XLON

533

147.20

13:59:53

00381437794TRLO1

XLON

563

147.20

13:59:53

00381437795TRLO1

XLON

563

147.00

14:00:37

00381437855TRLO1

XLON

559

147.00

14:00:38

00381437863TRLO1

XLON

529

147.20

14:01:02

00381437962TRLO1

XLON

533

147.40

14:02:10

00381438090TRLO1

XLON

518

147.20

14:02:10

00381438092TRLO1

XLON

532

147.20

14:08:23

00381438539TRLO1

XLON

514

147.20

14:13:24

00381439046TRLO1

XLON

559

146.80

14:27:15

00381439740TRLO1

XLON

1044

146.40

15:00:57

00381441154TRLO1

XLON

521

146.40

15:19:15

00381441998TRLO1

XLON

522

146.40

15:19:15

00381441999TRLO1

XLON

1

146.40

15:19:15

00381442000TRLO1

XLON

560

145.80

15:19:15

00381442001TRLO1

XLON

560

145.80

15:19:34

00381442023TRLO1

XLON

563

145.60

15:20:00

00381442050TRLO1

XLON

545

145.00

15:27:08

00381442343TRLO1

XLON

544

145.00

15:27:08

00381442344TRLO1

XLON

512

145.80

15:38:00

00381443001TRLO1

XLON

1069

145.20

15:46:53

00381443451TRLO1

XLON

534

145.20

15:46:53

00381443452TRLO1

XLON

541

144.20

15:46:53

00381443453TRLO1

XLON

539

143.80

15:47:02

00381443457TRLO1

XLON

1588

142.20

15:48:21

00381443539TRLO1

XLON

558

142.40

15:49:15

00381443604TRLO1

XLON

393

142.40

15:50:58

00381443678TRLO1

XLON

137

142.40

15:50:58

00381443679TRLO1

XLON

1059

142.20

15:52:28

00381443798TRLO1

XLON

548

142.20

15:53:00

00381443963TRLO1

XLON

514

143.00

16:02:49

00381444457TRLO1

XLON

536

142.00

16:02:49

00381444458TRLO1

XLON

553

142.00

16:02:51

00381444460TRLO1

XLON

516

142.00

16:03:21

00381444475TRLO1

XLON

558

142.20

16:04:47

00381444521TRLO1

XLON

557

142.20

16:04:47

00381444522TRLO1

XLON

520

143.00

16:06:53

00381444625TRLO1

XLON

536

142.00

16:07:35

00381444647TRLO1

XLON

536

143.00

16:10:48

00381444921TRLO1

XLON

393

142.00

16:19:50

00381445511TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 420809
EQS News ID: 2289924

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Funding Circle Holdings PLC Registered Shs

mehr Nachrichten
11.03.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
10.03.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
06.03.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
05.03.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
04.03.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
03.03.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
02.03.26
 POS-Transaction in Own Shares (EQS Group)
27.02.26
 TVR-Total Voting Rights (EQS Group)