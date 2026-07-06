Funding Circle Holdings Aktie

Funding Circle Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N6WD / ISIN: GB00BG0TPX62

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06.07.2026 10:29:45

POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
POS-Transaction in Own Shares

06-Jul-2026 / 09:29 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

6 July 2026

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025 in the period 29 June 2026 to 1 July 2026:

Aggregate information:

Date

 

 

Venue

 

 

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

Highest price per share (p)

Lowest price per share (p)

29 June 2026

LSE

147.3869p

26,579

149.4000p

145.2000p

30 June 2026

LSE

148.3760p

35,023

149.8000p

145.6000p

1 July 2026

LSE

151.5347p

4,521

153.0000p

149.0000p

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 8,160,040 of its Ordinary Shares in treasury and has 296,581,536 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 296,581,536 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

 

Individual information:

 

Date

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

29 June 2026

489

147.80

09:15:50

00402231894TRLO1

XLON

29 June 2026

2425

147.80

09:15:50

00402231895TRLO1

XLON

29 June 2026

1178

147.80

09:15:50

00402231899TRLO1

XLON

29 June 2026

200

147.80

09:16:27

00402235977TRLO1

XLON

29 June 2026

539

148.00

09:16:35

00402237010TRLO1

XLON

29 June 2026

540

148.00

09:17:24

00402242538TRLO1

XLON

29 June 2026

1602

147.60

09:23:49

00402281803TRLO1

XLON

29 June 2026

1060

148.80

09:29:00

00402311391TRLO1

XLON

29 June 2026

529

148.80

09:29:00

00402311392TRLO1

XLON

29 June 2026

529

148.60

09:36:18

00402345618TRLO1

XLON

29 June 2026

184

148.60

09:45:03

00402387651TRLO1

XLON

29 June 2026

343

148.60

09:45:03

00402387652TRLO1

XLON

29 June 2026

1129

149.40

10:19:09

00402523681TRLO1

XLON

29 June 2026

565

149.20

10:19:09

00402523682TRLO1

XLON

29 June 2026

566

148.60

10:51:14

00402611363TRLO1

XLON

29 June 2026

527

148.40

10:51:26

00402611988TRLO1

XLON

29 June 2026

544

148.40

11:14:35

00402632770TRLO1

XLON

29 June 2026

535

148.80

11:47:17

00402634439TRLO1

XLON

29 June 2026

542

148.60

11:47:17

00402634440TRLO1

XLON

29 June 2026

543

148.20

11:47:17

00402634441TRLO1

XLON

29 June 2026

548

148.00

11:47:20

00402634444TRLO1

XLON

29 June 2026

523

147.60

12:18:32

00402637265TRLO1

XLON

29 June 2026

522

147.60

12:18:32

00402637266TRLO1

XLON

29 June 2026

563

147.40

12:34:00

00402638324TRLO1

XLON

29 June 2026

532

147.20

13:20:21

00402641106TRLO1

XLON

29 June 2026

549

147.00

13:20:21

00402641107TRLO1

XLON

29 June 2026

568

146.40

13:21:47

00402641208TRLO1

XLON

29 June 2026

568

146.40

13:21:47

00402641209TRLO1

XLON

29 June 2026

530

146.00

14:18:31

00402646405TRLO1

XLON

29 June 2026

206

146.00

14:21:03

00402646639TRLO1

XLON

29 June 2026

342

146.00

14:21:03

00402646640TRLO1

XLON

29 June 2026

547

146.00

14:21:03

00402646641TRLO1

XLON

29 June 2026

553

145.60

14:37:05

00402647963TRLO1

XLON

29 June 2026

561

145.80

14:54:51

00402649336TRLO1

XLON

29 June 2026

95

145.80

15:04:16

00402650163TRLO1

XLON

29 June 2026

140

145.80

15:04:16

00402650164TRLO1

XLON

29 June 2026

551

145.40

15:11:11

00402650891TRLO1

XLON

29 June 2026

1102

145.20

15:11:11

00402650892TRLO1

XLON

29 June 2026

298

145.80

15:11:41

00402650925TRLO1

XLON

29 June 2026

551

145.60

15:12:25

00402650962TRLO1

XLON

29 June 2026

528

146.20

15:45:38

00402654151TRLO1

XLON

29 June 2026

548

146.00

15:46:46

00402654273TRLO1

XLON

29 June 2026

556

146.00

15:57:21

00402655330TRLO1

XLON

29 June 2026

529

146.00

15:57:45

00402655365TRLO1

XLON

30 June 2026

543

146.60

08:17:34

00402876505TRLO1

XLON

30 June 2026

467

145.60

08:17:35

00402876520TRLO1

XLON

30 June 2026

83

145.60

08:17:35

00402876521TRLO1

XLON

30 June 2026

152

148.20

08:36:27

00402892072TRLO1

XLON

30 June 2026

500

148.20

08:36:27

00402892073TRLO1

XLON

30 June 2026

548

147.40

08:51:56

00402905184TRLO1

XLON

30 June 2026

530

146.80

08:51:56

00402905189TRLO1

XLON

30 June 2026

445

146.40

08:51:56

00402905190TRLO1

XLON

30 June 2026

104

146.40

08:51:57

00402905212TRLO1

XLON

30 June 2026

384

146.40

08:51:57

00402905213TRLO1

XLON

30 June 2026

61

146.40

08:51:57

00402905214TRLO1

XLON

30 June 2026

566

146.60

08:51:57

00402905215TRLO1

XLON

30 June 2026

573

147.40

09:07:32

00402918004TRLO1

XLON

30 June 2026

545

147.20

09:07:32

00402918005TRLO1

XLON

30 June 2026

545

147.20

09:32:00

00402937466TRLO1

XLON

30 June 2026

545

147.20

09:32:00

00402937467TRLO1

XLON

30 June 2026

530

146.20

09:44:20

00402948483TRLO1

XLON

30 June 2026

752

147.00

10:26:43

00402989213TRLO1

XLON

30 June 2026

1120

147.00

10:27:41

00402990080TRLO1

XLON

30 June 2026

523

146.80

10:36:38

00403004663TRLO1

XLON

30 June 2026

523

146.80

10:36:38

00403004664TRLO1

XLON

30 June 2026

545

148.20

11:25:30

00403038226TRLO1

XLON

30 June 2026

527

148.40

11:25:51

00403038240TRLO1

XLON

30 June 2026

1138

149.20

11:27:12

00403038303TRLO1

XLON

30 June 2026

537

149.00

11:28:01

00403038324TRLO1

XLON

30 June 2026

551

148.60

11:28:28

00403038349TRLO1

XLON

30 June 2026

534

148.00

11:59:47

00403039982TRLO1

XLON

30 June 2026

534

148.00

11:59:47

00403039983TRLO1

XLON

30 June 2026

555

147.60

11:59:58

00403040004TRLO1

XLON

30 June 2026

567

147.40

12:03:48

00403040117TRLO1

XLON

30 June 2026

1090

148.80

12:48:15

00403041840TRLO1

XLON

30 June 2026

523

148.40

13:05:14

00403042467TRLO1

XLON

30 June 2026

1123

149.60

13:10:26

00403042736TRLO1

XLON

30 June 2026

530

149.20

13:16:24

00403043050TRLO1

XLON

30 June 2026

1064

149.40

13:39:42

00403044278TRLO1

XLON

30 June 2026

539

149.40

13:50:13

00403044718TRLO1

XLON

30 June 2026

544

149.00

14:02:52

00403045439TRLO1

XLON

30 June 2026

566

148.80

14:08:25

00403045756TRLO1

XLON

30 June 2026

573

148.80

14:17:33

00403046309TRLO1

XLON

30 June 2026

552

148.80

14:29:15

00403047087TRLO1

XLON

30 June 2026

535

148.80

14:38:44

00403048003TRLO1

XLON

30 June 2026

151

149.20

14:41:50

00403048343TRLO1

XLON

30 June 2026

322

149.80

14:45:57

00403048614TRLO1

XLON

30 June 2026

2667

149.60

14:48:35

00403048769TRLO1

XLON

30 June 2026

558

149.60

15:00:40

00403049822TRLO1

XLON

30 June 2026

557

149.60

15:00:40

00403049823TRLO1

XLON

30 June 2026

550

149.60

15:09:17

00403050454TRLO1

XLON

30 June 2026

571

149.60

15:13:41

00403050768TRLO1

XLON

30 June 2026

544

149.20

15:16:53

00403050991TRLO1

XLON

30 June 2026

535

149.00

15:24:42

00403051595TRLO1

XLON

30 June 2026

526

148.80

15:36:23

00403052442TRLO1

XLON

30 June 2026

525

148.80

15:36:23

00403052443TRLO1

XLON

30 June 2026

525

148.80

15:36:23

00403052444TRLO1

XLON

30 June 2026

544

148.60

15:47:43

00403053301TRLO1

XLON

30 June 2026

543

148.60

15:47:43

00403053302TRLO1

XLON

30 June 2026

568

149.00

15:58:24

00403053909TRLO1

XLON

30 June 2026

67

149.00

16:02:31

00403054212TRLO1

XLON

30 June 2026

499

149.00

16:02:31

00403054213TRLO1

XLON

30 June 2026

535

148.80

16:18:30

00403055804TRLO1

XLON

30 June 2026

535

148.80

16:18:30

00403055805TRLO1

XLON

30 June 2026

535

148.80

16:18:30

00403055806TRLO1

XLON

01 July 2026

749

149.00

08:17:37

00403309432TRLO1

XLON

01 July 2026

1047

151.40

08:22:00

00403317275TRLO1

XLON

01 July 2026

543

151.80

08:22:12

00403317638TRLO1

XLON

01 July 2026

542

151.80

08:46:07

00403358074TRLO1

XLON

01 July 2026

543

151.80

08:46:07

00403358075TRLO1

XLON

01 July 2026

549

153.00

10:00:18

00403484122TRLO1

XLON

01 July 2026

548

153.00

10:00:18

00403484123TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
Sequence No.: 435176
EQS News ID: 2360690

 
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