Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|Wegen Zollbestimmungen
|
21.08.2025 20:46:00
Post-Aktie stabil: Österreichische Post beendet Paket-Zustellung in die USA
Ausgenommen sind Geschenksendungen von Privatpersonen mit einem Wert von unter 100 Dollar, die auch als Geschenk gekennzeichnet sind. Dokumentensendungen sind von diesen Regelungen ebenfalls nicht betroffen. Und es gibt noch eine Ausnahme: Warensendungen können weiterhin mit dem Produkt "Post Express International" in die USA versendet werden, da diese Sendungen laut Post einer anderen Abfertigungsart unterliegen.
800 Dollar-Zollfrei-Regelung wurde abgeschafft
"Die Regelung, dass Waren mit einem Wert unter 800 US-Dollar zoll- und steuerfrei in die USA importiert werden dürfen, wurde abgeschafft. Gleichzeitig wurden die Prozesse der postalischen Verzollung geändert und es liegen derzeit noch keine ausreichenden Informationen über die zukünftig notwendigen Zollabfertigungsverfahren vor.", teilte die Post am Donnerstag mit. Diese Verschärfung von Seiten der US-Regierung stelle sämtliche Postgesellschaften weltweit beim Warenversand in die USA vor große Herausforderungen.
Post-Generaldirektor Walter Oblin erklärte kürzlich bei der Präsentation der Halbjahres-Bilanz, die direkten Auswirkungen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump seien für die Post gering, jährlich würde eine sechsstellige Zahl an Postsendungen in die USA gehen. Mehrere europäische Postunternehmen wie die norwegische Posten Bring, die schwedisch-dänische PostNord und die belgische bpost teilten bereits gestern mit, ihre Paketsendungen in die USA vorübergehend auszusetzen. Auch die Österreichische Post sprach heute von einer temporären Maßnahme.
An der Wiener Börse zeigt sich die Österreichische Post-Aktie am Donnerstag letztlich stabil bei 29,10 Euro.
stf/hel
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Österreichische Post AGmehr Nachrichten
|
17:59
|ATX-Handel aktuell: ATX zum Ende des Donnerstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
15:59
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Wien: So entwickelt sich der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: ATX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.at)
|
20.08.25
|ATX aktuell: ATX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
20.08.25
|ATX Prime aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.08.25
|Zurückhaltung in Wien: ATX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Österreichische Post AGmehr Analysen
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|19.05.22
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.09.24
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|19.05.22
|Österreichische Post
|Erste Group Bank
|29.04.21
|Österreichische Post buy
|Erste Group Bank
|05.06.20
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|29.01.20
|Österreichische Post kaufen
|Erste Group Bank
|21.06.19
|Österreichische Post buy
|Raiffeisen Centrobank AG
|08.01.19
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|16.03.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.21
|Österreichische Post verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.20
|Österreichische Post verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.20
|Österreichische Post Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.03.25
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.02.24
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|24.02.23
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|18.03.22
|Österreichische Post Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.12.21
|Österreichische Post Halten
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Österreichische Post AG
|29,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: US-Börsen etwas leichter -- ATX schlussendlich kaum verändert -- DAX schließlich stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kehrte am Donnerstag an die Nulllinie zurück, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegte. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu leichten Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.