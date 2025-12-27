Nebius Aktie
Prediction: Nebius Stock Could Double in 2026
Nebius (NASDAQ: NBIS) is rapidly scaling as demand for AI infrastructure accelerates, powered by explosive revenue growth and major enterprise partnerships. With the expansion of supercomputer capacity and real-world AI applications, Nebius could generate substantial long-term upside if it executes efficiently.Stock prices used were the market prices of Dec. 22, 2025. The video was published on Dec. 22, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
