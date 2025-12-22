Nebius Aktie

Nebius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522

Rentabler Nebius-Einstieg? 22.12.2025 10:04:06

RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nebius-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Nebius-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Nebius-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 67,11 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Nebius-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,490 Nebius-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 133,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,46 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33,30 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Nebius belief sich zuletzt auf 22,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

