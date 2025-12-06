UnitedHealth Aktie

UnitedHealth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021

06.12.2025 17:45:00

Prediction: UnitedHealth Group Stock Will Soar in 2026

It's inaccurate to call the largest health insurer in the country and the fourth-largest healthcare company by market cap an underdog. However, UnitedHealth Group (NYSE: UNH) looked more like an underdog in 2025 than it has in quite a while.Shares of the healthcare giant are still down more than 30% year to date, after plunging as much as 53% at one point. Should investors avoid this beaten-down stock? Nope. I predict that UnitedHealth Group stock will soar in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
