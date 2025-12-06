UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
06.12.2025 17:45:00
Prediction: UnitedHealth Group Stock Will Soar in 2026
It's inaccurate to call the largest health insurer in the country and the fourth-largest healthcare company by market cap an underdog. However, UnitedHealth Group (NYSE: UNH) looked more like an underdog in 2025 than it has in quite a while.Shares of the healthcare giant are still down more than 30% year to date, after plunging as much as 53% at one point. Should investors avoid this beaten-down stock? Nope. I predict that UnitedHealth Group stock will soar in 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.12.25
|Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert UnitedHealth-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in UnitedHealth von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Start stärker (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
04.12.25
|Stabiler Handel: Dow Jones nachmittags stabil (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.12.25
|Dividenden-Perle im Wartestand: Experten erwarten 2026 einen kräftigen Turnaround (finanzen.at)