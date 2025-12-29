Barrick Mining Aktie
WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080
|
29.12.2025 21:00:26
Price Over Earnings Overview: Barrick Mining
This article Price Over Earnings Overview: Barrick Mining originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barrick Mining Corp.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Barrick Mining-Aktie in Grün: Gewinn und Umsatz steigen in Q3 an (finanzen.at)
|
10.11.25
|Ausblick: Barrick Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Barrick Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.09.25
|Gold miners Barrick and Newmont appoint new bosses (Financial Times)
|
29.09.25
|Gold miners Barrick and Newmont appoint new bosses (Financial Times)
|
11.08.25
|Barrick-Aktie dennoch in Rot: Gewinn und Umsatz von Barrick Mining legen zu (finanzen.at)
|
11.08.25
|Ausblick: Barrick Mining vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.07.25
|Erste Schätzungen: Barrick Mining präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)