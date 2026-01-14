Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|
14.01.2026 06:11:20
Prudential names Douglas Flint as chair
The former HSBC executive will succeed Shriti VaderaWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!