Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.07.2026 12:49:00
Public Beta von Apple: Diese Hardware darf mitspielen und so geht ein Downgrade
iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. stehen zum Download bereit, wenn auch nur als öffentliche Beta. Ein Überblick der verwendbaren Geräte – und wichtige Tipps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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15.07.26
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15.07.26
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