Qualcomm Inc. Q2 Income Advances

(RTTNews) - Qualcomm Inc. (QCOM) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $7.37 billion, or $6.88 per share. This compares with $2.81 billion, or $2.52 per share, last year.

Excluding items, Qualcomm Inc. reported adjusted earnings of $2.84 billion or $2.65 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 3.5% to $10.59 billion from $10.97 billion last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.10 To $ 2.30 Next quarter revenue guidance: $ 9.2 B To $ 10.0 B