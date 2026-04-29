QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
29.04.2026 22:15:19
Qualcomm Inc. Q2 Income Advances
(RTTNews) - Qualcomm Inc. (QCOM) announced a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $7.37 billion, or $6.88 per share. This compares with $2.81 billion, or $2.52 per share, last year.
Excluding items, Qualcomm Inc. reported adjusted earnings of $2.84 billion or $2.65 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 3.5% to $10.59 billion from $10.97 billion last year.
Qualcomm Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.10 To $ 2.30 Next quarter revenue guidance: $ 9.2 B To $ 10.0 B
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
30.04.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt nachmittags (finanzen.at)
|
30.04.26
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)