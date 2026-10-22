Quest Diagnostics Announces Increase In Q3 Income

(RTTNews) - Quest Diagnostics (DGX) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $312 million, or $2.78 per share. This compares with $245 million, or $2.16 per share, last year.

Excluding items, Quest Diagnostics reported adjusted earnings of $338 million or $3.00 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.0% to $3.097 billion from $2.816 billion last year.

Quest Diagnostics earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $312 Mln. vs. $245 Mln. last year. -EPS: $2.78 vs. $2.16 last year. -Revenue: $3.097 Bln vs. $2.816 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 11.25 To $ 11.35 Full year revenue guidance: $ 12.065 B To $ 12.105 B