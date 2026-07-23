Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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23.07.2026 18:27:28
QUICK SPARK: The First 2x Equal-Weight Nasdaq-100 ETF Has Arrived, Challenging Mega-Cap Dominance
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