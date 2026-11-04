Radian Group Aktie
WKN: 885069 / ISIN: US7502361014
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05.11.2026 00:21:06
Radian Group Inc Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Radian Group Inc (RDN) released a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $163.655 million, or $1.22 per share. This compares with $141.443 million, or $1.03 per share, last year.
Excluding items, Radian Group Inc reported adjusted earnings of $1.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 105.9% to $624.111 million from $303.186 million last year.
Radian Group Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $163.655 Mln. vs. $141.443 Mln. last year. -EPS: $1.22 vs. $1.03 last year. -Revenue: $624.111 Mln vs. $303.186 Mln last year.
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