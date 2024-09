RATIONAL-Titel mit Plus: UBS nimmt RATIONAL mit "Neutral" ins Visier - Kursziel 890 Euro

Der Kurs der Papiere des Großküchenausrüsters RATIONAL preise bereits den Optimalfall ein, schrieb Analyst Olivier Calvet in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei also trotz starken Wachstums und Margenspielraums fair.

RATIONAl-Titel legen auf XETRA zeitweise 0,86 Prozent auf 882,00 Euro zu.

