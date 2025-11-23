Lululemon Athletica Aktie
WKN DE: A0MXBY / ISIN: US5500211090
|
23.11.2025 18:30:00
Read This Before Buying Lululemon Athletica Stock
Lululemon (NASDAQ: LULU) was once a terrific stock for investors to have had in their portfolios. Shares of the athleisure pioneer were up 321% in the five-year period leading up to their peak in December 2023. The market has lost faith, though, as slower sales growth has sent shares spiraling. They currently trade 68% below that all-time high (as of Nov. 18).This consumer discretionary stock might be a smart buy-the-dip candidate. Investors should read this before buying Lululemon. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lululemon Athletica IncShsmehr Nachrichten
|
17.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|Optimismus in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
17.11.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
03.11.25